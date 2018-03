À la recherche d’une solide candidature pour le CMA 2024

Qui accueillera la diaspora acadienne lors du Congrès mondial acadien de 2024? La Société Nationale de l’Acadie appelle les potentielles régions hôtesses à se faire connaître rapidement.

L’organisme a présenté mardi un calendrier assez serré: les régions intéressées ont jusqu’au 10 mai pour faire préciser leur intention, et jusqu’au 31 octobre pour déposer le dossier de candidature. Le choix de la région hôte doit être dévoilé en juin 2019, peu avant la tenue du CMA à l’Île-du-Prince-Édouard et au Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

Chaque candidature sera évaluée par le comité de sélection selon une quarantaine de critères: appui de la communauté, plan d’affaires, retombées pour la région, programmation, infrastructures…

L’organisation d’un Congrès mondial acadien dépend de l’engagement de centaines de bénévoles. «Pour une bonne candidature, il faut une prise en charge par les gens de la région», insiste la présidente de la SNA, Louise Imbeault.

L’an dernier, la SNA a fait le choix de réduire la voilure de l’événement. Le CMA 2024 durera au maximum 11 jours, contre 17 pour l’édition 2014 et le budget sera plafonné à un million de dollars par journée de programmation.

«On voulait éviter la surenchère et que toutes les régions qui y aspirent puissent se porter candidates», explique Louise Imbeault. «On veut que ça reste à dimension humaine, on veut faire mieux, mais pas forcément plus cher.»

La présidente de la SNA prévient que les organisateurs devront aussi accorder une plus grande place aux jeunes et aux femmes.

Jusqu’à présent, une seule candidature potentielle a émergé. L’idée d’organiser le grand rassemblement de l’Acadie dans la Baie-des-Chaleurs commence à faire son chemin.

Interpellée par un groupe de citoyens, la Ville de Bathurst a décidé d’appuyer une telle candidature à condition qu’elle soit commune à la région Chaleur, au Restigouche et à une portion du sud de la Gaspésie.

Les nouvelles règles de la SNA imposent que les différentes activités de l’événement soient organisées dans un rayon de 50km. Or de Bathurst à Bonaventure au Québec, la distance terrestre est de 230 km.

Louise Imbeault se veut rassurante à ce sujet. Elle assure que le règlement n’est pas rédhibitoire et appelle le comité organisateur à poursuivre ses efforts. «Ce n’est pas sur un critère que la candidature sera refusée, ils sont invités à poser leur candidature», dit-elle.

Suite à l’édition de 2014, l’historien Maurice Basque se demandait si on n’avait pas «fait le tour» de ce type de grand rassemblement quinquennal. Malgré ces questionnements, la nouvelle présidente est convaincue que le CMA garde toute sa pertinence et amène les communautés organisatrices à reprendre contact avec leurs racines.

«Dans chaque région où le CMA a eu lieu, il y a eu un avant et un après-congrès. Il y a eu des legs importants au niveau de la fierté, du dynamisme des organismes, de la pérennité des institutions», souligne Mme Imbeault.