EXCLUSIF – Crise au CCNB : des ex-employés témoignent

La crise qui secoue présentement le CCNB est suivie de près par ceux et celles qui ont consacré plusieurs années de leur vie professionnelle à l’institution. L’Acadie Nouvelle s’est entretenue avec des ex afin de recueillir leurs impressions sur ce qui se trame chez leur ancien employeur.

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick est ébranlé par une crise interne depuis que six haut placés de l’institution ont tiré la sonnette d’alarme sur le climat de travail «toxique» qui prévaudrait au sein de l’institution.

Dans la missive datée du 29 janvier – dont l’Acadie Nouvelle a révélé l’existence en exclusivité lundi – les directeurs des cinq campus et la directrice à la réussite étudiante dénoncent les restructurations récentes et la conduite alléguée de la PDG, Liane Roy.

Depuis, on a appris qu’une enquête externe a été mise en branle par le conseil des gouverneurs de l’institution.

L’éclatement de cette nouvelle n’est pas passé inaperçu chez les ex-employés du CCNB. C’est le cas de Mona R. LeBlanc, qui a été adjointe administrative au campus de Dieppe jusqu’en mars 2017.

Elle raconte qu’une connaissance l’a appelée, vers 6h mardi matin, pour qu’elle jette un coup d’oeil au journal.

«J’ai pensé “finalement, il y a quelqu’un qui s’est réveillé», s’est-elle dit lorsqu’elle a pris connaissance de l’existence de la lettre cosignée par les six directeurs.

Elle raconte qu’elle a décroché un poste au campus de Dieppe, en 2009. C’était avant que le gouvernement provincial accorde au CCNB son autonomie et qu’une restructuration mène à la centralisation de certains services.

Petit à petit, ces nombreux changements ont plombé l’esprit d’équipe au sein des campus, selon elle. C’est d’ailleurs cette centralisation (et la détérioration progressive de l’environnement de travail qu’elle a occasionnée) qui l’a éventuellement amenée à quitter son poste peu avant ses 65 ans.

«J’avais un autre trois ans à donner. J’étais prête à les donner. Mais avec toute la structure, avec toutes les choses qu’on vivait et on n’avait pas de support…parce que tout le monde se lance la balle et personne ne veut prendre la responsabilité. Ce n’est jamais leur problème.»

Elle ne se fait pas d’idées et est certaine que l’enquête externe ne mènera pas à l’annulation de la centralisation qui lui a causé tant de frustrations.

Mais elle pense que ce processus pourra peut-être assainir les rapports entre la PDG et les directeurs signataires de la lettre.

Une telle avancée aurait des conséquences sur l’environnement de travail dans les campus puisque les directeurs pourraient alors arrêter de marcher «sur le bout des pieds», selon elle.

«Une fois qu’ils auront un bon rapport de travail PDG-directeurs, j’ai l’impression que les directeurs vont dire “bon, là on peut se concentrer sur nos employés et voir ce qu’on peut faire», dit Mona R. LeBlanc.

Elle espère d’ailleurs que les conclusions de l’enquête externe ne seront pas tablettées. «Il faut que quelque chose soit fait avec ça, qu’ils ne disent pas “on l’a fait, c’est ça que les six personnes (cosignataires de la lettre de dénonciation) ont demandé, on va mettre ça sous le tapis.»

La «tête sur le billot»

Gérald Perreault a pour sa part été enseignant au campus de Dieppe jusqu’en 2015. Son départ à la retraite, à l’âge de 67 ans, était planifié depuis quelque temps.

Au cours des dernières années de sa carrière, il a lui aussi constaté une détérioration du climat de travail en raison de la centralisation menée à compter de 2010.

Il dit qu’il se serait plus attendu de voir des enseignants tirer la sonnette d’alarme dans une lettre. Mais le fait que des haut placés se «mettent la tête sur le billot» de la sorte l’a surpris.

«Je me suis dit que c’est pas mal plus grave et important que ce que l’on pense ou ce que l’on a vécu. Si eux autres sont assez troublés pour écrire une lettre et dénoncer ce climat-là, ça veut dire que c’est réel, qu’ils le vivent eux autres aussi.»

Comme il parle encore avec des anciens collègues et qu’il sait que l’environnement de travail ne s’est pas amélioré depuis sa retraite, sa surprise n’a cependant pas été totale.

«Ça m’a quasiment réjoui qu’enfin des personnes mettent leurs culottes et disent “regarde, ça ne va plus”. Parce qu’il était temps.»

Gérald Perreault compte suivre avec intérêt l’évolution de la crise interne actuelle. Il se dit qu’il faudrait peut-être que quelqu’un de l’extérieur prenne le relais de Liane Roy en attendant que le climat s’améliore, même si «ce n’est pas seulement elle qui est responsable de sa détérioration.»

Il évoque une autre piste: la mise sous tutelle temporaire du CCNB par le gouvernement provincial.

«Ce serait peut-être la meilleure solution», dit-il.

À l’instar de Mona R. LeBlanc, il espère que l’enquête externe ne sera pas balayée sous le tapis lorsqu’elle sera conclue comme d’autres

«Une façon au collège de ne pas régler les choses, c’était de dire “ok, on va faire ce processus-là et à la fin on va voir où on est rendus.” Ça ne peut pas marcher de même (cette fois-ci).»

Les signataires ont fait preuve d’«énormément de courage»

Une ex-employée du siège social du CCNB qui n’y oeuvre plus depuis quelques semaines à peine, Michelle Levesque, voit elle aussi d’un bon oeil le déclenchement d’une enquête externe.

Cette ancienne cadre a été la vice-présidente à la performance opérationnelle de l’institution jusqu’en janvier dernier. Son poste a été aboli pour des raisons financières.

«C’est certain que le CCNB sortira grandi de cette crise, parce qu’il y a beaucoup de bonnes personnes compétentes qui ont à coeur le bien-être des employés et la réussite du CCNB. Puis malgré la période difficile devant eux, les personnes qui ont été touchées de près ou de loin en ressortiront plus sensibilisées et mieux outillées, selon moi», dit-elle lorsqu’on lui demande ce qu’elle pense de la crise actuelle.

Elle affirme qu«il y a beaucoup de bonnes personnes compétentes qui ont à coeur le bien-être des employés et la réussite du CCNB» et dit croire que les personnes impliquées dans cette affaire sont de bonne foi et qu’elles veulent que la crise se règle.

Michelle Levesque dit être d’avis que les signataires de la lettre au président du conseil des gouverneurs ont fait preuve d’«énormément de courage» en faisant une telle dénonciation visant des personnes d’autorité.

Lorsqu’on la pousse un peu dans ses retranchements et qu’on lui demande si elle a elle-même été témoin d’un environnement malsain au CCNB, elle ne répond ni par l’affirmative, ni par la négative afin de «laisser la chance au processus» de suivre son cours.

«Je vous dirais que ma participation à l’enquête révèlera la réponse à cette question. Si je suis appelée à témoigner, bien entendu.»