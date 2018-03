Police: une recommandation qui pourrait nuire aux francophones

Une recommandation de la Commission de police du Nouveau-Brunswick pour aider les policiers à mieux servir les francophones pourrait plutôt avoir l’effet inverse, selon un expert en droit linguistique.

La Commission s’est penchée l’an dernier sur la plainte de deux francophones de Fredericton contre deux policiers de la capitale provinciale qui avaient refusé de les servir en français lors d’un contrôle routier.

Après avoir enquêté, l’organisme civil indépendant a déterminé que les agents n’avaient pas respecté les politiques et les procédures de la Force policière de Fredericton en rejetant la demande des occupantes du véhicule qui souhaitaient être servies en français.

Afin d’éviter qu’une situation comme celle-ci ne se reproduise, la Commission a émis trois recommandations dont une concernant le «traducteur de poche» utilisé sur le terrain par les policiers qui ne parle pas l’une ou l’autre des deux langues officielles.

La Commission estime que ce guide préparé par le ministère de la Sécurité publique devrait être bonifié afin d’indiquer aux agents unilingues comment demander à un automobiliste de leur montrer son permis de conduire, l’enregistrement de son véhicule et une preuve d’assurance sans avoir à attendre l’arrivée d’un collègue bilingue.

Une porte-parole du ministère de la Sécurité publique a indiqué au journal, mardi, que la recommandation allait être étudiée ce mois-ci par le Comité des politiques des normes de police qui est présidé par le ministère et qui inclut des représentants de la GRC et des forces policières municipales et régionales de la province.

«Le Ministère est ouvert à toutes suggestions visant à procurer un meilleur soutien aux forces policières du Nouveau-Brunswick afin de respecter leurs exigences de fournir un service dans les deux langues officielles», a indiqué Danielle Elliott par courriel.

La suggestion de la Commission pourrait cependant s’avérer plus nuisible que bénéfique aux droits des francophones, selon le directeur de l’Observatoire international des droits linguistiques de l’Université de Moncton.

Les corps policiers du Nouveau-Brunswick ont l’obligation de fournir aux citoyens des services de qualité égale dans les deux langues officielles, rappelle Me Érik Labelle Eastaugh.

«Le fait de se faire lire une traduction par quelqu’un qui ne comprend pas le français, ce n’est pas un service de qualité égale», explique-t-il.

«Peut-être que la personne visée aurait des questions ou des inquiétudes qu’elle voudrait communiquer à l’officier et elle ne serait pas en mesure de le faire puisque cette personne-là ne parle pas français.»

Les policiers ont aussi la responsabilité d’informer les citoyens de leur droit d’être servi dans la langue officielle de leur choix. S’ils ne sont pas en mesure de s’exprimer dans la langue de l’individu, les agents doivent immédiatement appeler un collègue bilingue.

«Dans les situations où ça ne s’est pas fait dès le premier contact et que des échanges ont commencé avant que la personne ne soit informée, ç’a été considéré (par les tribunaux) comme une atteinte aux droits protégés (par) la Loi sur les langues officielles», soutient Me Labelle Eastaugh.

«Si le policier est incapable de communiquer en français, l’interaction devrait s’arrêter là et le policier devrait faire venir un agent bilingue.»

L’avocat qui est également professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton s’est confié au journal sans avoir pu d’abord consulter le rapport d’enquête de la Commission de police puisque l’organisme, tout comme la Force policière de Fredericton et le ministère de la Sécurité publique, refuse de le rendre public.

Selon Me Labelle Eastaugh, la recommandation concernant la bonification du traducteur de poche ne serait peut-être pas «complètement déraisonnable» si l’intention était seulement d’en faire usage en cas d’urgence.

Les policiers pourraient ainsi avoir recours au guide amélioré pour «immédiatement prendre connaissance de l’identité du conducteur ou de l’état du véhicule pour pouvoir constater si eux-mêmes sont en danger, s’il y a un mandat d’arrestation ou un danger pour le public», précise Érik Labelle Eastaugh.

Notre demande d’entrevue auprès de la Commission, mercredi après-midi, est demeurée sans réponse.

Qu’est-ce qu’un traducteur de poche?

Le ministère de la Sécurité publique fournit un guide aux corps policiers régionaux et municipaux, ainsi qu’à la GRC, pour les aider à respecter leurs obligations en ce qui concerne l’offre active de service dans les deux langues officielles.

Le guide d’une seule page, aussi appelé «traducteur de poche», contient une douzaine d’expressions-clés en anglais et en français dont les policiers pourraient avoir besoin lors du premier contact avec un citoyen.

Des expressions comme «Bonjour» et «Un moment s’il-vous-plaît» y sont inscrites en français et en anglais accompagnées d’une prononciation phonétique.

Ainsi, la phrase «Un agent bilingue sera ici dans un moment» devient «Uhn ajan beelang sera eessee don zuhn mowman» pour permettre à un officier unilingue anglophone d’en faire la lecture à un citoyen francophone.

Selon une porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Danielle Elliott, le guide «peut être utilisé» par les forces policières, mais ils ont la responsabilité de «développer leurs propres pratiques ou outils» afin de respecter la Loi sur les langues officielles.