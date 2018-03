Rejet d’une fusion dans le Restigouche: le président de la chambre de commerce quitte

Les élus municipaux du Restigouche ont rejeté l’idée d’un regroupement municipal dans la région, une idée défendue par le président de la Chambre de commerce de Campbellton. Celui-ci a remis sa démission, mardi.

Régis Maltais, qui dirigeait la Chambre de commerce depuis six ans, a pris la décision de quitter pour que sa présence ne pas nuise pas aux relations entre l’organisme et les municipalités de la région.

«Il fallait que je donne ma démission parce que je ne voulais pas endommager les relations. Hier, quand je suis sorti de la réunion, je n’avais l’approbation d’aucun maire, ils n’étaient pas d’accord. Plus je restais là, moins ils auraient fait affaire avec la Chambre de commerce», explique-t-il.

Mardi lors d’une réunion spéciale de la Commission des services régionaux, Régis Maltais a tenté, sans succès, de convaincre des représentants de municipalités et de District de services locaux de la nécessité de faire une fusion au centre et à l’est du Restigouche.

«Je voulais leur faire comprendre qu’on a perdu la moitié de la population, leurs budgets se font couper année après année, les plus grosses municipalités sont prises avec des infrastructures et les font aller seules. Les analyses qu’on a faites démontrent qu’avec 22 000 de population, on a huit maires, environ 40 conseillers, huit édifices municipaux. Est-ce nécessaire? Ce sont des grosses dépenses», expose Régis Maltais.

Réception négative

Les réactions contre un regroupement sont vives et la réception a été négative. Charles Bernard, maire de Balmoral, précise que la réunion s’est bien passée et a été civilisée, mais que plusieurs ont partagé leurs désaccords et frustrations.

«On ne règle pas un problème de cette ampleur-là en fusionnant et en faisant croire au monde que plus on est gros, mieux c’est. On voit ce qui se passe à Tracadie, on voit ce qui se passe à Beaubassin. On voit ce qui s’est passé à Edmundston. Les cicatrices sont encore ouvertes», soutient-il.

Il pense que le fonctionnement actuel avec la Commission des services régionaux du Restigouche fait ses preuves.

«Nous n’avons pas besoin d’avoir une entité qui va tout contrôler. Il pense qu’il y a trop de conseillers, trop de maires. Écoute, il y en a peut-être beaucoup, mais si on est capable de faire avancer la région avec ça, je pense que c’est bon», pense le maire de Balmoral.

Des élus ont été pris par surprise par le départ de Régis Maltais de la présidence de la Chambre de commerce de Campbellton.

«Personne n’a fait allusion au fait que M. Maltais devrait démissionner ou qu’il avait fait des erreurs, et nous avons été très courtois avec lui», affirme Charles Bernard.

De son côté, si partir lui fait quelque chose, Régis Maltais espère que son idée de regroupement cheminera dans le futur.

«J’espère juste que la graine que j’ai semée hier va les faire réfléchir. Ils vont peut-être changer leur manière de faire les choses», dit-il.

Vision globale nécessaire

Le spécialiste en développement régional et professeur de géographie à l’Université de Moncton, Majella Simard, pense qu’il y a urgence de mettre en place une politique d’aménagement du territoire dans la province.

«Si on souhaite fusionner pour diversifier l’économie et pour augmenter la population, je pense qu’on fait fausse route. Les fusions peuvent être un outil de développement et pour que ça puisse avoir des retombées positives, ça doit s’insérer dans une politique beaucoup plus globale d’aménagement du territoire et non pas que ce soit du pièce à pièce», estime-t-il.

Il pense aussi que les Commissions de services régionaux gagneraient à être renforcées et à agir sur le développement économique de leur région.

«Ça nécessiterait une enveloppe qui vient de Fredericton parce qu’elles n’ont pas le budget pour ça. Ça pourrait à ce moment-là être un outil de développement régional et ça permettrait de renforcer certains pôles, comme Campbellton», pense Majella Simard.