Bonne nouvelle pour la première nation d’Elsipogtog

La première nation mi’kmaq d’Elsipogtog (Big Cove) fait partie des cinq nations autochtones qui obtiendront le quatrième permis de pêche pour la mactre de Stimpson.

La gouvernement fédéral a annoncé, le mois dernier, qu’il allait accorder le quart du quota de la mactre de Stimpson à un nouveau groupe formé de communautés autochtones, la Five Nations Clam Company. Cette décision avait soulevé la colère à Terre-Neuve-et-Labrador, où se trouve une usine de transformation.

Pêchée au large de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, la mactre de Stimpson est un mollusque de la famille des palourdes qui a généré des revenus de près de 92 millions de dollars en 2016.

Jeudi, les noms des communautés qui formeront la Five Nations Clam Company ont été dévoilés. En plus d’Elsipogtog, celles de Abegweit, à l’Île-du-Prince-Édouard; Potlotek, en Nouvelle-Écosse, Nutashkuan, au Québec, et les Inuits du sud de Nunatukavut en font partie.

«Nous sommes convaincus que ce partenariat constitue une occasion exceptionnelle pour ces communautés autochtones d’accroître leur implication dans le secteur de la pêche, et nous les assurons de notre engagement et de notre coopération dans l’atteinte de ce but», indiqué le Chef Aaron Sock d’Elsipogtog.

«Nous sommes de plus heureux de compter sur le partenariat du Premium Seafoods Group dans ce projet conjoint. Premium Seafoods est une entreprise locale réputée, axée sur la communauté, et elle possède une longue tradition de collaboration et d’appui aux communautés autochtones.»