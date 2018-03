Une nouvelle église catholique ferme ses portes à Moncton

L’Église de Saint-Louis-de-France connaîtra sa dernière messe lors de la fête de Pâques.

Situé sur la rue Lewisville à Moncton, l’édifice religieux était de moins en moins fréquenté. La décision de mettre la clef sous la porte a été prise le mois dernier lors d’une réunion des membres de la petite congrégation.

«Alors que notre congrégation diminue et vieillit, nous avons dû redoubler d’efforts pour garder l’église ouverte jusqu’à aujourd’hui», peut-on lire dans une note adressée aux paroissiens.

En février dernier, l’Archidiocèse de Moncton estimait que 20 églises sur 53 risquent de fermer d’ici 3 ans en raison de leurs difficultés financières. Dans son rapport, l’Archevêque de Moncton, Valéry Vienneau, prévenait qu’une paroisse qui présente un déficit ne peut continuer à opérer ainsi.

«Les statistiques paroissiales concernant le nombre de paroissiennes et de paroissiens actifs sont particulièrement préoccupantes. On ne peut plus maintenir des paroisses avec un nombre très restreint de gens aux célébrations dominicales ou encore parce qu’une petite poignée de fidèles continue avec dévouement de s’occuper de tous les services liturgiques», écrivait-il.

L’Acadie Nouvelle a contacté l’Archidiocèse jeudi mais n’a pas pu obtenir de réponse.