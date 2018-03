Deux tempêtes pour le prix d’une!

Une tempête a forcé la fermeture de plusieurs établissements, l’annulation de vols et des pannes de courant, jeudi, au Nouveau-Brunswick. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Une deuxième importante chute de neige en 48 heures est prévue au Nouveau-Brunswick d’ici samedi.

Jeudi midi, une dépression provenant du Sud-Ouest s’abattait sur le sud de la province. Les chutes de neige se sont propagées «aux autres secteurs» en après-midi. Les accumulations ont atteint 15 à 20 centimètres.

Jeudi à 13h, le campus de Moncton de l’Université de Moncton a fermé ses portes pour la journée. À 16h30, le campus de Shippagan a emboîté le pas.

Des vols d’après-midi de l’Aéroport Roméo-LeBlanc de Moncton vers Ottawa, Toronto et Halifax ont été annulés.

La neige s’est changée en grésil dans le sud de la province jeudi en fin de journée. Dans le nord, cependant, la neige a persisté jusqu’à vendredi.

En raison de la température relativement élevée pendant la tempête, Environnement Canada a averti que les précipitations pourraient s’accumuler sur les câbles électriques et les branches d’arbres, entraînant des pannes électriques à certains endroits.

Jeudi en fin d’après-midi, plus de 3700 clients d’Énergie NB étaient sans électricité. Les régions les plus durement frappées sont Miramichi (2012 clients sans courant), Restigouche (740) et York Sunbury Central (591).

De vendredi à samedi, une deuxième perturbation météorologique – celle-ci provenant de l’Est – apportera de la neige sur la province. Les précipitations pourraient atteindre 15 centimètres en 12 heures.

«La visibilité peut être soudainement réduite par moments par les fortes chutes de neige. Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l’heure de pointe en zones urbaines», peut-on lire dans l’alerte d’Environnement Canada.

Bob Robichaud, météorologue d’Environnement Canada, mentionne que les détails sur la deuxième tempête sont difficiles à prédire en raison de sa trajectoire inhabituelle. Le système météorologique se forme au sud de l’île de Sable et se dirige vers le Cap-Breton. Elle se dirigera ensuite vers le nord de l’Île-du-Prince-Édouard, et laissera plusieurs centimètres de neige sur l’est du Nouveau-Brunswick, du nord de Bathurst jusqu’à Moncton.

Il explique que la tempête se dirige dans le sens opposé de la normale en raison d’une grande aire de haute pression au sud de Labrador. Cela bloque son passage vers l’est.