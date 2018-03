Le prix du homard sur toutes les lèvres à l’expo de Boston

À quelques heures du lancement de l’expo des fruits de mer de Boston, que sait-on sur le marché du homard? L’événement annuel, qui a lieu cette année du 11 au 13 mars, sert de baromètre pour l’industrie du «roi des crustacés».

Le Seafood Expo North America (l’Expo des fruits de mer de l’Amérique du Nord) de Boston est un rendez-vous incontournable pour les joueurs clés de l’industrie des fruits de la mer. Chaque année, des milliers d’acheteurs et de fournisseurs des quatre coins du monde se rassemblent à la capitale du Massachusetts afin de tisser des liens et se consulter sur l’état des marchés.

Pour plusieurs pêcheries, dont celle du homard, l’événement sert de forum pour des discussions importantes sur les prix.

«Le meilleur indice qu’on va avoir» sur le prix du homard cette année, mentionne Martin Mallet, directeur par intérim de l’Union des pêcheurs des Maritime, «c’est dans les couloirs au Boston Seafood Show».

«Il y a souvent des cas où l’on voit des personnes passer des commandes. C’est ainsi qu’on aura peut-être une meilleure indication du niveau des prix», explique Rick Doucet, ministre de l’Aquaculture et des Pêches.

Afin de comprendre l’état actuel du marché du homard, on doit remonter à la pêche exceptionnelle de 2016. Plus de 164 000 tonnes de homard américain avaient été pêchées selon le National Fisheries Institute, chiffre le plus élevé de l’histoire. Il s’agissait d’une hausse de près de 8000 tonnes comparativement à l’année précédente, et de 80 000 à comparer aux débarquements d’il y a 10 ans.

Contrairement aux attentes, la hausse de la quantité disponible de homard n’a pas provoqué une baisse des prix. Le prix moyen sur les quais au Maine était de 4,08$US la livre, soit le deuxième plus élevé des 10 dernières années. Avec un taux de change favorable, des pêcheurs de l’est du N.-B. avaient reçu des prix au-dessus de 7$ la livre.

Toute bonne chose a cependant une fin, et le prix du homard a fini par revenir sur Terre. En 2017, malgré une chute importante des débarquements au Maine, le prix sur les quais a passé sous la barre des 4$US la livre aux États-Unis.

L’automne dernier, des porte-paroles d’usines de transformation ont expliqué aux pêcheurs du détroit de Northumberland qu’ils avaient de la difficulté à écouler leur stock des pêches précédentes et que la valeur de la viande de homard avait chuté.

Ils ont laissé entendre que le marché réagissait mal au prix élevé du homard. Plusieurs restaurateurs, par exemple, auraient commencé à substituer le homard avec des choix plus économiques.

Selon des rapports de la firme Urner Barry, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu une copie, la valeur de la viande de homard (pinces, jointures et pattes) est passée de 25,25$ à 20,50$ la livre, du 2 mars 2017 au 20 février 2018. Une légère hausse du prix des queues de 3 à 5 onces – environ 2$ la livre – n’aurait pas été suffisante pour combler la baisse.

Les prix rebondiront-ils en 2018?

Certains facteurs incitent à l’optimisme. La demande en Chine continue de grimper, particulièrement celle du homard vivant. De plus, des tarifs additionnels sur les exportations vers l’Europe seront éliminés en 2018 grâce à l’Accord économique commercial et global. Les pêcheurs canadiens pourraient aussi profiter d’un taux de change de plus en plus favorable pour l’exportation.

Owen Kenney, gérant des ventes et du développement chez Downeast Specialty Products (une entreprise associée à Cape Bald Packers de Cap-Pelé), a prédit en janvier lors d’un panel sur les fruits de mer à Miami que le prix de la viande de homard pourrait rebondir au printemps.

Il est cependant difficile de savoir si les exportateurs de homard ont réussi à écouler leurs stocks depuis l’an dernier, et si les restaurateurs de l’Amérique du Nord et le marché en général sur le continent ont retrouvé leur appétit pour le crustacé.

L’industrie aura plus de réponses ce week-end à l’expo de Boston. Ultimement, les pêcheurs du Nord-Est auront une réponse sur la valeur de leurs débarquements au début de la saison de pêche, en début mai.

Une délégation officielle comprenant 16 entreprises du Nouveau-Brunswick, menée par le gouvernement provincial, prendra part à l’expo. De nombreuses autres entreprises de la province seront également de la partie.

Légère baisse du prix du crabe des neiges

Le prix du crabe des neiges pêché dans le golfe du Saint-Laurent baisse pour la première fois en sept mois cette semaine, selon la firme Urner Barry. Il s’agit d’une chute mineure, le prix passant de 8,50$ à 8,25$ la livre pour le crabe de 5 à 8 onces.

Selon la correspondante de marché Janice Schreiber, la baisse pourrait être liée au fait que la plupart des vendeurs souhaitent écouler leurs stocks de la pêche de 2017 avant d’entamer la prochaine saison de pêche.

En mars 2017, le prix du crabe des neiges avait été au centre de plusieurs discussions lors de l’expo des fruits de mer de Boston. Les vendeurs venaient tout juste de terminer une saison tumultueuse, où le prix avait grimpé en flèche soudainement, probablement en raison de l’incendie d’une importante usine de transformation de crabe à Terre-Neuve-et-Labrador. Les plus grands joueurs souhaitaient un retour à la stabilité.

Au début de la saison de pêche de 2017, le prix du crabe des neiges de 5 à 8 onces du golfe du Saint-Laurent était juste en dessous de la barre des 7,50$ la livre, soit une hausse de près de 2$ comparativement à 2015. Il a ensuite grimpé à environ 8,25$ la livre en août, niveau auquel il est demeuré jusqu’à la baisse de cette semaine.

Mme Schreiber avance que les négociations entourant les prix au cours des prochaines semaines dépendront de la demande japonaise et des quotas à travers le monde.

La correspondante de Seafood News – une filiale de Urner Barry – indique que tout laisse croire qu’il y aura moins de crabes disponibles sur le marché. Il reste à voir quelle sera la réaction des acheteurs.