Les pompiers bénévoles, ces héros parmi nous

Ils sont reconnaissables à leur uniforme et à leur camion rouge. En pleine action, ils peuvent sauver des vies. Les enfants rêvent tous de porter leur casque. Qui sont les pompiers bénévoles qui partent sans hésiter au secours de la population? Nous avons visité les casernes de la Péninsule acadienne.

Les débuts d’une vocation

Aucun pompier ne s’engage sans raison. Michel Landry a grandi à côté de la caserne de Grande-Anse. Voir les camions rouges partir en trombe toutes sirènes hurlantes rythmait son quotidien.

«Ça me faisait rêver», raconte-t-il. Quand il a eu l’âge requis, il s’est inscrit. Denis Paulin, à Paquetville, se cherchait une activité qui le passionnerait, après le collège. À l’habit de hockeyeur et son bâton, il a préféré le costume de pompier et la lance à incendie. «J’ai tout de suite pogné le truc.» Au point qu’il a convaincu son frère, Guy, d’en faire autant.

À Miscou, Marie-Josée Chiasson a eu le déclic après le feu de forêt qui s’est déclaré sur l’île en 2004.

«Je voulais rendre service à ma communauté», dit-elle. Aujourd’hui, elle est chef de la brigade de Miscou. Une fierté pour elle: seules trois femmes au Nouveau-Brunswick occupent un tel poste. Elle est l’unique francophone. En quelques mois, cette femme de caractère a trouvé sa place. Les hommes qu’elle dirige vantent ses qualités. «Elle est capable et n’a pas sa langue dans sa poche. C’est une bonne chef», juge Brent Biseau, capitaine. «Quand elle veut quelque chose, elle n’attend pas le lendemain pour l’obtenir. Elle est efficace, tant pour gérer la caserne que sur une intervention», ajoute son sous-chef, Denis Thériault.

Le jeune Pierre-Olivier Mallet, lui, était avide de sensations fortes. Il est comblé depuis qu’il a rejoint la brigade de Shippagan, il y a quatre ans. «Ce que j’aime le plus, ce sont les feux. C’est l’adrénaline au bout’. On est face au danger, mais c’est un danger calculé. On sait quoi faire et on connaît nos limites. Notre sécurité est notre priorité. On a chacun une responsabilité envers nos collègues. Si on prend des risques, on peut mettre la vie de nos collègues en péril.»

Ce passionné vient d’acquérir sa première maison. Son premier critère d’achat était son emplacement. «Il fallait qu’elle soit à quelques minutes seulement de la caserne.»

Héros des temps modernes

La population tient les pompiers en grande estime. Une déclaration d’admiration à laquelle certains ne restent pas insensibles.

«L’autre jour, je travaillais au magasin, à Shippagan, et un monsieur m’a reconnue. Il est venu me remercier pour ce qu’on avait fait pendant la crise du verglas, se rappelle Marie-Josée Chiasson. Un merci, c’est comme 1 million $. Une accolade, c’est notre paye.»

Brent Biseau se souvient d’être intervenu sur un feu de maison fin décembre, à Miscou. Le propriétaire était désespéré parce que son chat était encore à l’intérieur. Dans l’habitation en flammes, cerné par la boucane, le pompier a trouvé l’animal roulé en boule dans la chambre.

«Quand je l’ai rendu à son propriétaire, il s’est mis à pleurer. C’est dans ces moments-là que j’ai pleinement le sentiment de remplir ma mission de service.» «Ça me rend fier d’aider les gens», confirme Michel Landry, de Grande-Anse. Pour Mathieu Sonier, pompier depuis deux ans à Paquetville, être confronté aux drames et à la détresse des gens le fait réfléchir. «Quand je vois quelqu’un tout perdre en quelques instants ou que je suis appelé sur un grave accident, je réalise combien je suis chanceux d’avoir ce que j’ai. J’apprécie encore plus les petits bonheurs simples de la vie.»

Des interventions marquantes

Qu’ils soient pompiers aguerris ou novices, nos interlocuteurs ont tous en mémoire une intervention qui les a marqués plus que les autres.

Guy Paulin n’oublie pas cet accident de la route survenu il y a une quinzaine d’années, à Maltempec, près de Pokemouche. Il y avait deux morts, dont un enfant. La mère de l’enfant est venue nous trouver. On a dû lui annoncer le décès. C’est toujours difficile quand il y a des blessés et des morts. Mais quand ça concerne des enfants, c’est encore plus dérangeant.»

Connaître la victime affecte tout autant. 24 février 2017, Michel Landry est réveillé au petit matin pour un feu de maison.

«Quand j’ai eu l’adresse, j’ai tout de suite compris.» C’était celle de sa grand-mère, à Grande-Anse. «Ça restait une intervention comme les autres, mais je voulais qu’elle se déroule le plus vite et le mieux possible.» La vieille dame a été sauvée.

De son côté, Brent Biseau a bien cru sa dernière heure arrivée, fin mai, lors de l’incendie de l’usine Miscou Fish Product. Lui et une collègue étaient les premiers sur les lieux. Ils sont entrés pour chercher le foyer du feu et l’attaquer à l’aide de leurs lances.

«On a soudain entendu le klaxon du camion. C’était le signal qu’il nous fallait sortir en urgence. On ne comprenait pas pourquoi, tout allait bien à l’intérieur. On ne s’est pas posé de questions, on a filé en vitesse.»

La structure de la bâtisse s’embrasait de façon incontrôlable. «Le feu nous courait après, le plastique coulait sur nous. C’était comme dans un film. C’était intense, j’en suis encore ému.»

Brent Biseau et sa collègue ont eu chaud. Vivre de telles expériences crée des liens indéfectibles. «On a deux familles: chez nous et à la caserne. Malgré les différences d’âge, tout le monde se respecte. On est bien ensemble», affirme Fernand Hébert. Avec ses 49 ans de service, il est le doyen de la brigade de Shippagan.

«Mon oncle était le premier chef pompier de la ville.» S’il est maintenant cantonné à des tâches de bureau comme assurer la communication entre les équipes et remplir les rapports, il part encore parfois aider ses frères d’armes sur le terrain. «Les jeunes sont fougueux. J’étais comme eux à leur âge. J’ai toujours le cœur d’y aller. Le jour où ça ne me tentera plus, ce sera le signe pour moi de raccrocher. Mais ce n’est pas demain que ça va se produire», pressent-il. Fernand Hébert se verrait bien pompier jusqu’à ses 100 ans, voire au-delà.

Que faut-il pour être un bon pompier?

Tous les participants à cet article partagent la même passion de ce qu’ils font. C’est en eux, pour certains, au sens littéral. Il y a deux ans, le chef de Paquetville, Denis Paulin, s’est fait tatouer un pompier face à un feu sur son biceps gauche. Pour Pierre-Olivier Mallet, de Shippagan, c’est un casque à la visière fumée qui orne tout l’intérieur de son avant-bras droit.

Leurs premières interventions leur ont confirmé qu’aider les autres était fait pour eux. Leur expérience a forgé leurs aptitudes sur le terrain. Tant qu’ils le pourront, ils continueront à se mettre au service de leur communauté. Plus fort qu’un engagement, c’est une dévotion. Ce qui exige le meilleur d’eux-mêmes. «Pour être un bon pompier, il faut être calme et dynamique. Autonome, réactif et alerte. C’est très stressant. Tout peut arriver. Il faut toujours penser deux fois avant d’agir, même pour une banale intervention. On n’a pas le droit à l’erreur», explique Michel Landry, de Grande-Anse.

La responsable des soldats du feu de l’île Miscou, Marie-Josée Chiasson, évoque un état d’esprit. «Quand on reçoit un appel, on bascule immédiatement dans une autre mentalité. On ne se pose pas de questions, on y va. On ne choisit pas ses appels. Et on sait que ça peut sonner à n’importe quel moment.» Elle et ses partenaires de galère partent toujours sur un lieu d’incident en imaginant le pire. «Parce qu’on ne sait jamais à quoi s’attendre. En arrivant sur un petit feu de cheminée, on peut trouver quelqu’un d’inconscient à côté ou plus grave encore. Ça aide à être prêt mentalement.»

Voulez-vous devenir pompier?

Devenir pompier est accessible à tout le monde. Pour postuler, il suffit de contacter la caserne dont on dépend et remplir un dossier de candidature. Les seules conditions sont: être âgé de 19 ans minimum, ne pas avoir de casier judiciaire et être en bonne santé.

Marie-Josée Chiasson, chef pompière à Miscou, encourage les jeunes à s’engager pour assurer la relève. «J’aimerais leur dire de venir se battre contre le feu avec nous, plutôt que de rouler à 160km/h sur les chemins. Ça leur apportera un meilleur rush et c’est plus safe.» À la brigade de Miscou, trois jeunes d’une vingtaine d’années font en ce moment leurs premières armes.

Les défis des petites casernes

Des changements sont à prévoir au sein des casernes de la Péninsule acadienne. Les pompiers de Grande-Anse vont bientôt en avoir une flambant neuve. Celle édifiée le long de la rue principale, en forme de dôme, date des années 1960.

«Il est temps qu’on en ait une nouvelle. Elle sera moderne, avec trois sorties», annonce Michel Landry, chef adjoint. Le début des travaux doit être lancé en mai. L’inauguration du bâtiment est attendue pour cet automne.

À Paquetville aussi, l’heure est aux projets de construction. Les pompiers du village occupent actuellement une partie du garage municipal situé rue du Parc, à côté du Centre des loisirs.

«On est à un stade où ça devient compliqué», reconnaît le chef pompier, Denis Paulin. Les mesures de sécurité et les règlements ont évolué, tout comme les dimensions des véhicules. Les quatre camions que possède la brigade ne rentrent pas tous dans le garage. Le chef est contraint d’en stationner un chez lui. Ghislain Comeau, le directeur général de Paquetville, l’affirme: «On va avoir un nouvel édifice fonctionnel pour plusieurs années.»

L’emplacement final n’est pas encore choisi; quelques endroits sont à l’étude. «On aimerait avoir les plans l’année prochaine, et que ça devienne concret en 2019 ou en 2020», espère le DG.

À Miscou, celle qui dirige les soldats du feu de l’île, Marie-Josée Chiasson, compose avec un budget limité. Celui-ci est alloué par le District de services locaux (DSL). Faute de moyens supplémentaires, elle s’organise comme elle peut pour acquérir l’équipement nécessaire. Elle peut aussi compter sur sa communauté.

«Il y a quatre ans, ils ont fait un bingo pour nous. Ça nous a rapporté 3000$ environ qui ont été bien investis.»

Les dons sont fort appréciés. «UNI Coopération nous en a fait un récemment. Ça nous a permis d’acheter un masque avec caméra thermique intégrée. C’est très efficace pour repérer les foyers de feu. J’aimerais que tous mes gars en aient un.»

En parallèle, Marie-Josée Chiasson bataille auprès du ministère des Transports et de l’Infrastructure pour qu’une déneigeuse soit à disposition, à Miscou. «Avant, on en avait deux. Maintenant, elles sont toutes à Lamèque. En hiver, nos chemins sont mal dégagés. Ma plus grosse crainte, ce sont les appels pendant les tempêtes. J’ai peur qu’on ne puisse pas se rendre sur les lieux à temps. Dans une intervention, quelle qu’elle soit, toutes les minutes comptent.»

Elle se souvient de ce feu de maison, mi-janvier 2017. La distance séparant la caserne de l’habitation en flammes était de quelques kilomètres seulement. «On ne pouvait pas rouler à plus de 10km/h. On a quand même réussi à sauver la maison. Mais si on était arrivé plus tôt, il y aurait eu moins de dégâts.»