Rénovation des petits ports par le fédéral: les pêcheurs du N.-B. se croisent les doigts

Au cours deux prochains ans, le gouvernement fédéral a l’intention d’investir 250 millions$ pour poursuivre la réparation et la rénovation de petits ports à travers le pays. Des pêcheurs du nord-est du Nouveau-Brunswick se croisent les doigts en espérant avoir leur part du gâteau.

Les investissements de 250 millions$ ont été annoncés à la fin février dans le budget fédéral.

L’an dernier, Ottawa a investi 8,75 millions$ pour entamer des travaux sur huit quais de la Péninsule acadienne et de la région Chaleur.

Le pêcheur Denis Haché a lancé une pétition l’an dernier pour convaincre Pêches et Océans Canada d’entreprendre le dragage du chenal de Le Goulet, qui donne accès au golfe du Saint-Laurent.

Plus de 250 pêcheurs de Savoie Landing et de Le Goulet ont appuyé la cause, mais les travaux n’ont pas encore eu lieu.

Selon Denis Haché, le passage emprunté par les pêcheurs est trop étroit et peu profond en raison de l’accumulation de sable dans le chenal.

«C’est rendu qu’il n’y a presque plus d’eau dans le chenal. Quand le Suroît se lève, ça devient très dangereux. Juste le fait d’y circuler donne la chair de poule.»

Denis Haché espère que cette année sera enfin la bonne.

«Espérons que ce soit le cas. Ça n’a plus d’allure.»

Au quai de McEachern’s Point, à Tabusintac, les pêcheurs espèrent recevoir des fonds pour agrandir de nouveau les installations portuaires. Deux sections du quai ont été condamnées en 2017.

«Pour mettre ça à niveau, ça pourrait coûter jusqu’à 10 millions$», évalue Ernest Robichaud, gestionnaire du quai McEachern’s Point.

Les deux sections resteront cependant en place. Elles agissent en tant que brise-lames.

Voilà pourquoi Ernest Robichaud mise sur un agrandissement avec de nouveaux quais flottants. L’ajout d’une nouvelle rampe est envisagé cet automne.

«Notre quai a été construit il y a près de 40 ans pour 29 bateaux. À cette époque, les bateaux étaient plus petits qu’ils le sont de nos jours. Aujourd’hui, il y a 39 bateaux de pêche au homard. Il ne reste plus de place.»

S’il y a bien un endroit où les gens comprennent l’importance d’avoir accès à des installations sécuritaires, c’est bien à Tabusintac. Au printemps 2013, cinq bateaux ont été détruits dans un incendie. Quelques semaines plus tard, trois pêcheurs sont décédés dans un naufrage. Le bateau a chaviré après avoir heurté un banc de sable. Avant cet accident, les pêcheurs de Tabusintac réclamaient eux aussi le dragage du chenal. Les travaux ont depuis été faits.

«Le chenal a été creusé de nouveau en 2014. L’an dernier, il était assez large et il y avait beaucoup d’eau. C’est un des plus beaux que j’ai vus en 35 ans. S’il pouvait maintenant avoir du travail de fait sur le quai, on pourrait être bon pour au moins un petit bout de temps.»