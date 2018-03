Un 30$ qui fait réagir des centaines d’internautes

La publication en ligne d’une ferme de Rogersville invitant les Néo-Brunswickois à acheter 30$ plus d’aliments locaux par an fait réagir. Des centaines d’internautes se sont engagés à relever le défi.

Trente dollars par année, ce n’est pas beaucoup. Mais si chaque Néo-Brunswickois augmente son budget annuel de fruits et de légumes locaux de ce montant, les communautés rurales et les fermes paysannes verront hausser leurs revenus globaux de 100 millions $ en 5 ans.

Voilà le message bien simple de Kevin Arseneau, de la Ferme Terre Partagée, qui a été vu par plus de 45 000 personnes en à peine 24 heures dans les médias sociaux.

«L’idée était de démontrer que ça ne prend pas grand-chose pour qu’on accomplisse de grandes choses collectivement.»

«Trente dollars par année, ce n’est pas immense. Mais on essaie toujours de faire prendre conscience qu’en allant au marché des fermiers même une fois par année, on peut faire une différence. Ça commence avec un 30$, puis un 150$ et peut-être qu’un jour on pourra se rendre au point où 85% de ce qu’on achète est produit au Nouveau-Brunswick.»

À l’heure actuelle, seulement 8% des légumes consommés au Nouveau-Brunswick sont produits dans la province, selon une étude effectuée par Achetez NB. Bien que le modèle ne tient pas compte des marchés des fermiers et des jardins privés, Maxime Gauvin, directeur général de la Récolte de chez nous, «trouve ça très bas».

«On a la capacité d’en faire plus. On a la terre fertile et on a des agriculteurs qui veulent produire et qui font des choses de qualité. Il n’y a pas de raison pour laquelle ce chiffre-là ne serait pas deux ou trois fois plus élevé.»

M. Gauvin souligne qu’il y a un potentiel non exploité particulièrement élevé au niveau des microbrasseries. Seulement 3% de la bière consommée au Nouveau-Brunswick provient de microbrasseries, alors qu’elles ont le potentiel de répondre à 30% de la demande.

«On est prêt dans plusieurs domaines. Si demain matin tout le monde commence à manger du boeuf du Nouveau-Brunswick, par exemple, on serait probablement en mesure de répondre à la demande.»

Kevin Arseneau mentionne que la meilleure façon de supporter les producteurs locaux est en achetant leur produit directement. Le deuxième meilleur moyen, selon lui, c’est de passer par les marchés de fermiers. La troisième meilleure façon est de faire pression sur les restaurants afin qu’ils utilisent des aliments locaux.

Il place au quatrième et dernier rang l’achat de produits locaux chez un grossiste, comme Sobeys ou Superstore.

«Qu’on le veuille ou non, ils font face à de gros chiffres et ils se font la guerre des prix. Ils veulent acheter le moins cher possible pour avoir la marge la plus intéressante possible.»

Le concept de la Ferme Terre Partagée des 30$ par personne ressemble à celui proposé par l’économiste Pierre-Marcel Desjardins, à la fin février. Après avoir étudié le dossier, il a conclu que si chaque Néo-Brunswickois remplace 5% de ses achats par des produits locaux, jusqu’à 9000 emplois seront créés dans la province. Un tel phénomène engendrerait aussi des dizaines de millions de dollars en retombées économiques.

«Cinq pour cent, ce n’est pas beaucoup. Mais il faut se le faire rappeler souvent et il faut que l’accès aux produits locaux soit amélioré», mentionne M. Gauvin.

À la suite de l’étude de M. Desjardins, Jon Manship, un des fondateurs de Spielo, a lancé une campagne de sensibilisation nommée Pour l’amour du Nouveau-Brunswick. Il a comme objectif d’inciter les gens d’ici à acheter des produits, des services et des expériences d’ici.