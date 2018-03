«Bombe météo»: la neige devrait débuter mardi soir

Environnement Canada continue de suivre la bombe météo potentielle qui devrait éclater sur le Nouveau-Brunswick en milieu de semaine. Selon la plus récente alerte, la neige, accompagnée de forts vents, devrait commencer à tomber mard soir.

Une intense dépression devrait se former à l’est du cap Hatteras lundi, puis s’intensifier en se déplaçant vers le nord-est en direction des Maritimes mardi, indique l’organisme dans un bulletin spécial.

Le centre de la tempête pourrait persister sur la région jusqu’à mercredi.

Toutes les régions du N.-B. sont sous le cas de l’alerte.

«De la neige parfois forte devrait commencer à tomber en fin de journée mardi. À l’heure actuelle, on prévoit une accumulation pouvant atteindre jusqu’à 15 cm d’ici la nuit de mardi à mercredi avec une accumulation supplémentaire possible mercredi. De plus, les vents forts du nord-est pourraient également produire de la poudrerie haute et basse généralisée.»

Environnement Canada invite les Néo-Brunswickois à la prudence.

«On peut s’attendre à des conditions routières dangereuses en raison de la visibilité réduite à certains endroits. Les mauvaises conditions météorologiques pourraient entraîner des retards liés aux transports. Protégez-vous du vent, du froid et de la désorientation en restant à l’abri, à l’intérieur ou dans votre véhicule. Sécurité publique Canada encourage les gens à préparer des plans d’urgence et à se munir de trousses d’urgence contenant de l’eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche. Pour obtenir de l’information sur les plans et les trousses d’urgence, visitez le site http://www.preparez-vous.gc.ca.»