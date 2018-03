Beresford procédera à d’importants travaux routiers cet été

La municipalité de Beresford compte procéder, cet été, à d’importants travaux sur la rue Principale et possiblement la rue McDonald. Le coût des travaux est estimé à 1 578 606$.

Sur la rue Principale, les travaux seront effectués un peu avant la Rue des Chalets jusqu’à la rue Martin.

Selon le maire de Beresford, Jean-Guy Grant, ces travaux consistent en l’asphaltage des trottoirs, la réfection d’égouts pluviaux ainsi que le réaménagement des bornes d’incendie.

«C’est important de réaliser ces travaux surtout au niveau des trottoirs. En ce qui concerne les travaux d’asphaltage de la rue McDonald, ils sont liés au remboursement du fonds de la taxe sur l’essence.»

Pour réaliser ces projets, la Ville de Beresford a fait une demande d’emprunt de 1 578 606$ à la Commission des emprunts de capitaux du Nouveau-Brunswick.

«On a décidé de réaliser les travaux sur la rue Principale, en attendant d’avoir les fonds des deux paliers de gouvernements», souligne le maire Grant.

Le début des travaux sur la rue Principale est prévu pour juin.

Accumulation de neige

Par ailleurs, la Ville de Beresford a reçu plusieurs plaintes de résidents des rues situées le long du littoral après les dernières tempêtes.

Serge Gionet, des travaux publics de la Ville de Beresford, mentionne que les dernières tempêtes ont occasionné la fermeture de plusieurs rues et chemins dans ces secteurs.

«Tous les chemins sur le bord littoral – dont les rues Bel Air et John Cormier – étaient bouchés par l’accumulation de la neige. Des buttes de 10 pieds de haut se sont formées par endroit. Nos équipements ne peuvent pas passer à travers la butte. Il nous faut une souffleuse pour en venir à bout», a-t-il indiqué.

«C’est problématique parce que nous avons encore des rues qui sont bouchées. Nous allons continuer le déneigement pour élargir les chemins avant la prochaine tempête. C’est sûr que nous avons beaucoup de plaintes, mais ce n’est pas évident ce mélange de vent et de neige qu’a connu la région ces derniers jours. Nous allons continuer le déneigement ainsi que l’élargissement des rues», souligne M. Gionet.

Demande rejetée

Dans un autre ordre d’idée, la demande de la Fédération des VTT du N.-B d’accéder aux rues Parc Ouest et Est a été rejetée par le conseil municipal de Beresford.

Le conseiller Edgar Aubé a précisé que cet endroit a été désigné par la municipalité Coin du mieux-être.

«Je verrais mal que le conseil accepte que les VTT circulent dans ce coin. On a un parc qui se développe. On a également plusieurs activités pour les jeunes et les moins jeunes qui se déroulent à cet endroit. Je fais la proposition de refuser cette demande. »

De son côté, le maire Grant soutient que le conseil municipal n’a rien contre la Fédération des VTT du N.-B, mais que c’est l’endroit qui est problématique.