Essence: un dernier répit avant une série de hausses?

Les prix à la pompe devraient demeurer relativement stables cette semaine au Nouveau-Brunswick. Ils demeurent tout de même près de 10 cents le litre plus élevés qu’à pareille date l’an dernier.

L’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague, prédit une hausse de 1 cent le litre d’ici la fin de la semaine au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques. Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de contrats à terme sur le marché NYMEX laissent pour leur part prévoir une baisse d’environ 0,5 cent le litre.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service avec livraison est de 116 cents le litre.

À pareille date l’an dernier, le prix maximum du sans-plomb était de 107,1 cents le litre.

Selon M. McTeague, le prix de l’essence pourrait augmenter au cours des prochaines semaines en raison du fait que de plus en plus de conducteurs prendront la route avec l’arrivée du printemps. De plus, le mélange d’essence utilisé en été est plus coûteux que celui utilisé en hiver, car il contient un additif qui prévient l’évaporation.

«Les maintenances de raffineries en Ontario et dans le sud de la Colombie-Britannique continueront d’exercer une pression à la hausse sur le prix de l’essence. Le prix est également influencé par la fluctuation du dollar canadien, qui a perdu près de 5% de sa valeur comparativement au dollar américain dans les dernières semaines.»

Les prix les plus bas au Nouveau-Brunswick mardi matin, selon Gasbuddy, étaient à Shediac, à Moncton, à Fredericton et à Bouctouche, où au moins une station-service vend le sans-plomb à 110 cents le litre ou moins.

Les prix les plus élevés étaient à Woodstock, à Lamèque, à Shippagan et à Saint-Jacques, où au moins une station-service vend l’essence à 115,9 cents le litre.

Le prix moyen de l’essence au Nouveau-Brunswick est de 112,1 cents le litre, ce qui est en dessous de la moyenne nationale de 118,6 cents le litre. Les prix les plus élevés sont en Colombie-Britannique (127,6 cents le litre en moyenne), alors que les plus bas sont au Manitoba (106,8 cents le litre).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.