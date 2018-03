Méfiez-vous des faux billets de 50$

Depuis le 5 mars, la police a reçu huit plaintes concernant de faux billets de banque canadiens de 50$ qui ont été utilisés dans des restaurants et des dépanneurs de Moncton et de Dieppe. - Gracieuseté

Le Service régional de Codiac de la GRC souhaite avertir les commerçants et les membres du public que des faux billets de 50$ pourraient circuler au Nouveau-Brunswick, plus précisément dans la région de Moncton et de Dieppe.

Depuis le 5 mars, la police a reçu huit plaintes concernant de faux billets de banque canadiens de 50$ qui ont été utilisés dans des restaurants et des dépanneurs de Moncton et de Dieppe.

La police recommande aux commerçants et aux membres du public de la région d’examiner attentivement tout billet de 50$ canadien pour vérifier s’il porte le numéro de série LGQ03229158, car certains faux billets pourraient encore circuler.

Faire circuler un faux billet est une infraction. Si vous croyez avoir un faux billet en votre possession, veuillez communiquer avec la police. Pour obtenir davantage d’information sur les éléments de sécurité des billets de banque canadiens afin de distinguer les faux billets des billets légitimes et pour obtenir d’autres conseils à l’intention des consommateurs et des commerçants, veuillez consulter le site Web de la Banque du Canada.

Si vous avez des renseignements au sujet des faux billets de 50$, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime par téléphone au 1 800 222-8477 ou par Internet à www.crimenb.ca.