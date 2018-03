Un Néo-Brunswickois qui pensait avoir gagné 50$ à la loterie est en fait millionnaire!

Darren Shannon (au centre) est le plus récent millionnaire au Nouveau-Brunswick. La photo nous montre également voir Abbey MacDonald, coordinatrice des gagnants, et Brent Scrimshaw, PDG de Lotto atlantique. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Un camionneur néo-brunswickois qui pensait avoir gagné un lot de 50$ à la loterie a découvert qu’il a plutôt gagné 1 million $. Darren Shannon, de Marysville, est le plus récent millionnaire de la province.

Darren Shannon se considérait chanceux quand il a vérifié son billet d’Atlantique 49, le 1er mars. En vérifiant ses billets un peu trop rapidement, il a conclu qu’il avait gagné 50$.

La semaine suivante, quand il a enfin apporté son billet au dépanneur du coin, il a eu toute une surprise. En passant le bout de papier dans le scanneur de Loto atlantique, la caissière a découvert qu’il contenait tous les numéros du gros lot du tirage du 28 février du jeu Atlantique 49.

Le camionneur de Marysville, près de Fredericton, n’avait pas gagné 50$. Il avait gagné 1 million $.

«Elle m’a dit que j’avais gagné 1 million $. Je lui ai répondu : “vous n’êtes pas sérieuse!” J’ai peut-être aussi dit une ou deux autres expressions plus… colorées», admet-il en riant.

«Ma famille et mes amis ne le croient pas encore. Je pense qu’ils ne le croiront pas avant que je leur montre le gros chèque.»

M. Shannon travaille dans le parc à ferraille de Best Metals, une entreprise de Fredericton. Il conduit un camion un peu partout dans les Provinces maritimes. C’est lors d’un voyage à l’Île-du-Prince-Édouard qu’il s’est arrêté au Reeds Corner Esso de Summerside afin d’acheter des billets de loterie, dont le gagnant du gros lot.

Le camionneur n’a pas de plans pour sa nouvelle fortune, à part payer quelques dettes. Une chose est certaine cependant: il n’a pas l’intention de quitter son emploi.

«Je viens tout juste d’acheter un camion. Je vais le payer et c’est tout. Je souhaite continuer à travailler. Je suis trop jeune pour prendre ma retraite.»

Les joueurs de la loterie des Provinces atlantiques ont été plus chanceux que la normale au cours des dernières semaines. Depuis le Nouvel An, Lotto atlantique a remis deux prix de Gagnant à vie (675 000 $), deux prix de 1 million $ de la Lotto 6/49, un prix de 60 millions $ de Lotto Max et un prix de 1 million $ gagné sur un jeu à la gratouille nommé X monnaie.

La société d’État a aussi remis quatre prix de 1 million $ de l’Atlantique 49, dont celui d’Edward et Lisa Allain, de Richibucto.

Le dépanneur Reeds Corner Esso à Summerside reçoit une prime de vendeur de 1% de la valeur du gros lot.