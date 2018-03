Vol à main armée dans une résidence du Restigouche

La GRC enquête sur un cambriolage et un vol survenus dans une résidence à Lorne, près de Belledune.

Mardi, deux hommes déguisés sont entrés dans une résidence du chemin Lorne avec un couteau. Les suspects ont ensuite pris la fuite avec de l’argent et des médicaments sur ordonnance.

Ils auraient quitté les lieux à bord d’une vieille jeep de couleur foncée. La personne qui se trouvait dans la résidence au moment de l’incident n’a pas été blessée.

Le premier suspect est de corpulence moyenne et mesure 185 cm (6 pi 1 po), et le second suspect est un homme robuste mesurant 175 cm (5 pi 9 po). Ils portaient tous les deux une tenue de motoneige de couleur foncée et avaient un accent français.

Quiconque a des renseignements concernant cet incident est prié de communiquer avec la GRC au 548-7771.