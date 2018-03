À Moncton, on pourra bientôt lancer des haches pour se détendre

HaliMac Axe Throwing ouvrira ses portes à Moncton en septembre. Les propriétaires entendent populariser le lancer de haches, un loisir antistress déjà très en vogue en Nouvelle-Écosse.

Créé en 2016 par deux cousins, le club a déjà ouvert deux centres de tir, l’un à Kentville en Nouvelle-Écosse et l’autre à Saint-Jean de Terre-Neuve.

Paul MacInnis, copropriétaire de HaliMac Axe Throwing, a maintenant l’intention de s’installer à Moncton, «une bonne ville pour faire des affaires».

«On a déjà visité plusieurs endroits et on va faire un choix dans les prochaines semaines, ce qui est certain c’est que ce sera dans le centre-ville», annonce le jeune entrepreneur.

Les règles du lancer de hache sont simples: il suffit de viser la cible située à quatre mètres avant de faire voltiger le métal dans les airs. C’est davantage une question de technique que de force physique pure.

«C’est à la fois amusant et compétitif. Que tu sois petit ou grand, gros ou maigre, n’importe qui peut être bon au lancer de haches… Mon garçon de huit ans est meilleur que moi!»

Les participants peuvent se servir de hachettes d’une livre ou opter pour des haches de deux livres.

Dès septembre, les participants auront l’occasion de sortir leur tempérament de bûcheron. – Gracieuseté

Chaque séance s’ouvre sur les consignes de l’instructeur chargé de préciser les règles de sécurité de même que la technique du lancer. Ce dernier surveille ensuite l’activité, il s’assure que les participants ne prennent aucun risque et ne boivent pas trop d’alcool.

Attention, les armes sont réelles et bien coupantes!

Bien entendu, la pièce sera divisée en plusieurs couloirs séparés par des clôtures en acier. Depuis les débuts aucun accident n’a été à déplorer, affirme Paul MacInnis.

La discipline est ouverte à tous, elle se prête aussi bien à une soirée entre amis qu’à une sortie familiale ou une activité entre collègues souhaitant se défouler après une journée de bureau.

«Vous pouvez louer un couloir pour une heure ou deux et nous on va organiser des matchs et des compétitions, explique l’entrepreneur. On peut aussi accueillir des soirées de couple ou un anniversaire.»

Le lancer de hache n’est pas une discipline nouvelle mais cette activité typiquement canadienne gagne en popularité. De nouveaux clubs se créent régulièrement à travers le monde, et notamment en France où l’on compte de plus en plus d’adeptes.

«C’est devenu un sport très populaire depuis plusieurs années», confirme Paul MacInnis qui espère bien surfer sur cet engouement.

