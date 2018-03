Des retraités de l’hôpital de Saint-Quentin réclament plus de services de santé

Inquiets de la tangente que prend leur hôpital depuis un certain temps, un groupe de retraités de l’Hôtel-Dieu-St-Joseph de Saint-Quentin ont mis la main à la pâte et récolté 3461 signatures réclamant une meilleure offre de services.

Pendant deux semaines, plus d’une trentaine de retraités de l’hôpital de Saint-Quentin ont sillonné l’ensemble du territoire du Restigouche-Ouest – de Menneval à Saint-Quentin en passant par Kedgwick et Saint-Martin – afin d’amasser le plus de signatures possible en faveur du maintien des services dans cet établissement hospitalier.

Isabelle Labrie a longtemps travaillé dans le secteur hospitalier. Les récents événements entourant les lacunes au laboratoire et en oncologie l’ont toutefois mené à sortir de sa retraite et à entreprendre des actions pour dénoncer ces situations qu’elles qualifient d’inacceptables.

«Tout ça m’a vraiment bouleversée. Je voulais faire quelque chose pour aider. Et c’est en se regroupant, nous les retraités, que l’on a pensé à la pétition. Car il faut mettre de la pression. On vit une injustice ici dans le Restigouche-Ouest et tout le monde doit le savoir», exprime-t-elle.

Selon Mme Labrie, le sentiment d’appartenance des retraités envers leur ancien établissement est encore très fort.

«En tant qu’anciens, on trouve vraiment triste ce qui arrive, ce que l’on fait subir à notre système de santé. Mais il faut aussi comprendre que ces gens à la retraite ne sont plus jeunes non plus. Plusieurs sont rendus à l’âge où ils ont besoin de soins, de services hospitaliers. Et petit à petit, on vient les enlever. Ça nous insécurise énormément, nous comme toute la population», confie Mme Labrie.

Ce que souhaitent les retraités est simple: que l’hôpital de Saint-Quentin redevienne un établissement pleinement fonctionnel comme par le passé. En fait, les demandes telles que formulées dans la pétition sont calquées sur la liste des services que désire rapatrier et protéger le Comité permanent de la santé de Saint-Quentin.

«Cette initiative (pétition) est complètement indépendante de nous. Ça provient des retraités, c’est leur projet. Toutefois, on ne peut que les remercier, car ça démontre un appui concret de toute la population du Restigouche-Ouest envers la cause, envers leur hôpital. On ne pouvait souhaiter mieux», exprime Joanne Fortin, porte-parole du CPSSQ

En tout, les retraités ont récolté 3461 signatures.

«Quand on pense que notre population est d’un peu plus de 6000 personnes, qu’il y a des jeunes là-dedans et qu’une grande partie des travailleurs se trouvent en forêt, je crois qu’on peut dire qu’on a réussi à rejoindre la très grande majorité de nos citoyens», exprime Mme Labrie.

Lundi, cette dernière a remis la pétition au député local, le ministre Gilles LePage. Celui-ci lui a promis de la déposer en personne à l’Assemblée législative.