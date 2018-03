Équité salariale au privé: le gouvernement provincial mise toujours sur le dialogue

Le gouvernement provincial continue de préférer la carotte au bâton en matière d’équité salariale dans le secteur privé en dépit de sa promesse lors des dernières élections.

La ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Cathy Rogers, a annoncé mercredi un investissement annuel de 150 000 $ pour aider les entreprises à atteindre l’équité salariale.

Cet argent permettra de faire passer de trois à cinq le nombre d’employés au sein du Bureau de l’équité salariale de la Direction de l’égalité des femmes, une banche de la fonction publique.

Ces nouveaux fonctionnaires auront pour mission de promouvoir l’équité salariale et d’aider les entreprises de 50 employés et plus qui le souhaitent à en appliquer les principes.

Il n’a cependant pas été question durant l’annonce de la ministre de la promesse électorale du Parti libéral d’obliger les entreprises de 50 employés et plus qui font affaire avec le gouvernement à souscrire à l’équité salariale.

Interrogée sur la question, Mme Rogers a indiqué aux médias que son gouvernement avait toujours l’intention de remplir sa promesse, mais sans pour autant avancer d’échéancier même si la dernière séance législative avant les élections pourrait prendre fin d’une journée à l’autre.

«Nous allons de l’avant avec une approche qui mise sur le dialogue et nous croyons vraiment que nous aurons plus de succès de cette façon», a-t-elle dit.

Sensibiliser les entrepreneurs

La ministre des Finances a aussi mentionné qu’une autre annonce sur l’équité salariale était prévue sous peu sans donner plus de précision.

Il est important de sensibiliser les entrepreneurs puisque plusieurs personnes ne savent pas ce qu’est l’équité salariale, a affirmé Cathy Rogers.

À son avis, beaucoup de gens confondent toujours la parité salariale (un salaire égal entre les hommes et les femmes qui exercent le même métier pour le même employeur) et l’équité salariale (un salaire égal pour un travail de valeur égale dans des domaines différents).

Plusieurs emplois occupés généralement par des femmes sont moins bien rémunérés que des emplois équivalents occupés par des hommes parce qu’«autrefois on accordait moins de valeur au travail des femmes», a résumé Mme Rogers.

Les nouveaux employés Bureau de l’équité salariale pourront notamment visiter les entreprises et évaluer chaque emploi pour déterminer si le salaire qui y est attaché correspond à sa juste valeur.

Fredericton a déjà effectué cette démarche dans plusieurs secteurs de la fonction publique ce qui a mené à des hausses de salaire pour plusieurs employés comme les sténographes judiciaires et les technologues en radiologie.