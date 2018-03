La fonction publique du N.-B. songe à faire la grève

Des milieux de travail seront-ils paralysés au Nouveau-Brunswick cette année et faut-il s’attendre à des coups d’éclat? Des syndiqués de la fonction publique vont discuter de grève et d’autres moyens d’action de «masse» dans un grand rassemblement jeudi et vendredi.

Des employés en ont assez et l’heure serait au mécontentement sur les lieux de travail, rapporte le président de la section néo-brunswickoise du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

«Le dossier le plus important pour nos membres présentement, c’est d’obtenir de vraies augmentations salariales. Parce que d’année en année, ils trouvent ça de plus en plus difficile de se rendre à la fin du mois et de payer les factures», souligne le président, Daniel Légère.

Les dirigeants syndicaux ne sont pas satisfaits du résultat des négociations des dernières années avec le gouvernement. Le SCFP affirme qu’elles ont été marquées par deux mandats consécutifs de retenues salariales, ce qui signifie une faible ou aucune augmentation salariale.

«La dernière convention collective qui a été signée, dans le secteur de la santé, l’a été à 50% seulement. Ça montre que nos membres ne sont pas contents», analyse Daniel Légère.

Inspirés par la grève aux États-Unis

Ce sont 300 syndiqués qui sont attendus à Fredericton dès jeudi pour assister à une conférence. Des entretiens sur les stratégies à adopter afin d’exercer des pressions sur le gouvernement seront à l’ordre du jour.

«On va discuter d’aspects autour des tables de négociations. Que ce soit des grèves, que ce soit un secteur local qui appuie un autre secteur ou toutes les stratégies possibles qui peuvent nous aider», explique Daniel Légère.

«La conférence est le début du mouvement», poursuit-il.

Des groupes sont actuellement en discussion avec le gouvernement. Les travailleurs de route, les travailleurs sociaux et les agents de probation, les travailleurs des foyers de soin et les chauffeurs d’autobus ainsi que les employés d’entretien dans les écoles sont tous à la table de négociation.

D’autres secteurs vont également bientôt entrer en négociation cette année.

Le représentant syndical ne s’en cache pas, il trouve inspirante la mobilisation récente des enseignants et des employés des écoles publiques en Virginie-Occidentale aux États-Unis, qui ont fait la grève.

«Ça démontre que si on prend des actions concrètes on peut atteindre nos objectifs. Si on ne fait rien, c’est sur qu’on va se soumettre aux mandats des employeurs», dit Daniel Légère.

Le SCFP prévoit organiser des rencontres dans les régions de la province pour mobiliser plus de membres.