Le ministre Serge Rousselle ne sera pas candidat aux prochaines élections

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle. - Mathieu Roy-Comeau

Les jours de Serge Rousselle en politique provinciale sont comptés.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux a annoncé, mercredi, qu’il ne sera pas candidat à sa réélection en septembre.

Le député de Tracadie-Sheila mettra un terme à sa carrière politique après un seul mandat afin de prioriser l’équilibre travail-famille.

«J’aimais beaucoup ce que je faisais et j’ai donné le meilleur de moi-même, mais on oublie souvent les gens qui partagent nos vies et qui doivent vivre les conséquences de ces décisions-là», a-t-il dit en laissant couler quelques larmes lors d’un point de presse à l’Assemblée législative.

«C’est très exigeant. Les fins de semaine c’était très important pour moi d’être très présent dans ma communauté. Mon conjoint ne trouvait pas ça extrêmement facile.»

«C’est vraiment une décision personnelle. Si j’ai le coeur gros, c’est parce que je ne trouve pas la décision facile à prendre.»

Serge Rousselle a assuré qu’aucune mésentente avec le premier ministre Brian Gallant ou ses collègues du cabinet n’avait motivé sa décision.

«Je suis fière du travail que nous faisons. Vous pouvez être certain que je vais travailler fort pour que ce gouvernement soit réélu en septembre.»

M. Rousselle a l’intention de demeurer député jusqu’aux prochaines élections. Il a cependant préféré laisser le soin au premier ministre d’annoncer s’il restera au cabinet d’ici là.

Sur sa page Facebook, Brian Gallant s’est dit «attristé» par la décision de son ministre.

«Serge Rousselle a été un ministre efficace, un député fantastique et un grand ami. Il va nous manquer.»

Une porte-parole du bureau du premier ministre a indiqué qu’il n’avait pas encore pris de décision concernant la place de M. Rousselle au sein du conseil des ministres.

Serge Rousselle est le quatrième ministre du gouvernement Gallant à annoncer qu’il ne sera pas candidat aux élections.

Lorsque les ministres Victor Boudreau, Donald Arseneault et Ed Doherty ont dévoilé en septembre qu’ils ne solliciteraient pas de nouveau mandat, Brian Gallant en a profité pour promouvoir trois députés d’arrière-ban.

Serge Rousselle a été élu pour la première fois en 2014 après trois tentatives infructueuses, dont une au fédéral. Il avait alors remporté deux fois plus de voix que le député progressiste-conservateur sortant, Claude Landry.

M. Rousselle est également procureur général de la province. Il a aussi occupé le poste de ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Avant d’être élu, il était professeur de droit constitutionnel et linguistique à l’Université de Moncton. Il a également été doyen de la Faculté de droit.

M. Rousselle compte retourner dans le domaine du droit après les élections.

Le scrutin provincial est prévu le 24 septembre.