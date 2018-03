Le printemps se laissera désirer jusqu’à la mi-avril

Malgré l’arrivée prochaine du printemps – qui sera officiellement des nôtres dès mardi – les Néo-Brunswickois devront patienter près d’un mois avant de pouvoir en savourer les premiers véritables signes.

Ceux qui rêvent de remiser manteaux, bottes et tuques seront déçus et devront prendre leur mal en patience.

Selon AccuWeather et MétéoMédia, Dame Nature a encore une bonne réserve de températures froides et plusieurs centimètres de neige à déverser.

Les prévisions à long terme émises par les deux firmes spécialisées font état de températures qui seront pratiquement toujours en deçà des normales saisonnières.

Selon les météorologues, il faudra patienter jusqu’au 12 avril avant de pouvoir retrouver des températures qui sont dignes du printemps.

«Tout le monde en a marre du froid, mais nos modèles indiquent qu’il ne faut pas s’attendre à du temps chaud avant plusieurs jours. Le printemps va se laisser désirer», a expliqué Anne-Sophie Colombani, de la chaîne MétéoMédia.

Il appert que l’ensemble des régions du Nouveau-Brunswick seront sous l’influence d’une masse d’air froid qui prendra passablement de temps avant de disparaître.

La firme américaine AccuWeather avance que les Néo-Brunswickois n’auront droit qu’à une seule journée où le mercure se maintiendra au-delà des normales de saison d’ici les quatre prochaines semaines.

Qui plus est, certaines régions comme la Péninsule acadienne, le Madawaska, le Restigouche et le Sud-Est pourraient possiblement recevoir durant cette période des précipitations sous forme de neige à une demi-douzaine d’occasions, prédisent AccuWeather et MétéoMédia.

«Il se pourrait bien que des traces de neige soient visibles jusqu’au début du mois de mai dans le nord de la province et jusqu’à la fin d’avril dans les régions plus au sud», affirme Anne-Sophie Colombani.

Ironiquement, MétéoMédia confiait à l’Acadie Nouvelle le mois dernier que le printemps serait plutôt hâtif cette année au Nouveau-Brunswick…

Certains pourront toutefois se consoler à l’idée que les périodes de grand froid sont bel et bien chose du passé, outre des journées sommes toute assez froides qui sont à prévoir au cours de la fin de semaine.