Les efforts de protection du phare de Dalhousie rapportent

L’Association touristique du Restigouche n’est pas demeurée indifférente devant les récents efforts entrepris par la Ville de Dalhousie pour protéger, restaurer et mettre en valeur le site du phare de la pointe Inch Arran.

Réunie mardi dans le cadre de son forum annuel, l’association en a profité pour désigner le phare «Entreprise touristique de l’année 2018».

Le phare a toujours été l’emblème visuel par excellence de la ville côtière du Restigouche-Est. Il est donc normal que la municipalité en ait pris possession lorsque le gouvernement fédéral a décidé de s’en départir, il y a quelques années.

«On n’avait pas le choix, c’est notre symbole touristique. C’est un lieu très fréquenté par les gens du coin, mais aussi par les touristes. En fait, le phare est l’un des sites touristiques les plus visités du Restigouche-Est», estime le conseiller Jean-Robert Haché, qui a accepté les honneurs au nom de la Ville.

Construit en 1870, le phare est loin de faire ses 148 ans. Il faut dire qu’il a récemment fait peau neuve. Le revêtement extérieur (bardeaux de cèdres) a été complètement changé, ce qui a donné un coup de jeunesse à l’infrastructure.

Mais plus qu’une simple remise en état, la municipalité s’est investie dans un grand projet de protection et de modernisation. L’été dernier, plusieurs tonnes de pierres de protection ont ainsi été déposées tout autour de la pointe afin de la protéger des ravages de l’érosion.

Côté modernisation, le site a été repensé afin de faciliter la circulation (rond-point) et le stationnement. Un énorme cadran solaire en aluminium doit aussi être ajouté. Avec ces ajouts, Dalhousie ne veut pas uniquement conserver son phare, elle veut le mettre en évidence afin d’en faire une halte touristique obligatoire.

Selon M. Haché, il ne reste que quelques travaux mineurs avant de compléter le projet.

«Il faut appliquer l’asphalte, installer le cadran solaire ainsi que des panneaux d’interprétations et effectuer d’autres petits travaux mineurs. On estime que tout devrait être prêt pour le début de l’été, en juin», estime-t-il.

Dix ans déjà

L’Association touristique du Restigouche célébrait par ailleurs cette année la 10e présentation de son fameux forum touristique. Cette manifestation annuelle a été mise initialement sur pied afin de rassembler les joueurs de l’industrie touristique du Restigouche pour faciliter les échanges.

«Mais ça va au-delà d’une simple rencontre amicale. C’est aussi une façon d’éduquer nos membres sur différents sujets. Chaque année, on traite d’une thématique différente, on invite des conférenciers à parler de sujets liés au tourisme et aux nouvelles tendances dans le domaine. Le but c’est vraiment de donner des idées, de nouvelles perspectives, à nos intervenants touristiques», explique Stéphanie Thériault, directrice générale de l’ATR.

À titre d’exemple, le thème de cette année était l’écotourisme. L’an dernier, il s’agissait du tourisme d’aventure.

Défis géographiques et financiers

L’Association touristique du Restigouche célèbre cette année son 35e anniversaire de fondation. C’est en 1983 que l’organisme a vu le jour avec, comme objectif, de faire croître cette industrie dans la région. Trente-cinq ans plus tard, sa directrice générale croit plus que jamais dans la pertinence de cette mission.

«Nous évoluons sur un immense territoire qui couvre plus de 200 km et avec des secteurs très différents. Et malgré tout, on trouve le moyen de travailler ensemble pour faire avancer le tourisme dans notre grande région. Je crois qu’on peut être fier de cela et que l’on doit continuer plus que jamais de travailler main dans la main afin de renforcer notre industrie touristique et tenter de se démarquer dans la province et ailleurs», estime Mme Thériault.

Depuis sa fondation, l’organisation a connu une belle croissance, mais a aussi vécu son lot de défis.

La dernière année semble d’ailleurs avoir été plutôt bonne pour l’ATR bien qu’on l’avoue, le nombre de membres pourrait être plus élevé.

Cela dit, les fonds commencent à se faire plutôt minces dans le compte en banque, l’association en ayant grugé une bonne partie pour défrayer le salaire du poste à temps plein de sa directrice générale.

«Pour qu’une organisation comme celle-ci fonctionne, ça aide énormément d’avoir une certaine permanence. Ça aide à la préparation d’événements, à faire davantage de promotions. Ça assure une stabilité. Mais ça prend aussi des fonds, et ce n’est pas toujours évident à trouver. On se fie sur certains projets qui quelquefois fonctionnent, d’autre fois non. Pour l’année en cours, on n’est pas certain encore de ce qui va arriver. On travaille encore là-dessus», souligne Mme Thériault.