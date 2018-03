Nouvelle école francophone à Bathurst: feu vert à une étude sociolinguistique

Le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est a adopté mardi une motion pour que soit réalisée une étude sociolinguistique de la pertinence de construire une nouvelle école primaire dans l’est de la ville de Bathurst.

La présidente du Conseil d’éducation, Ghislaine Foulem, mentionne que c’est un devoir de mener cette étude en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

«C’est important de recueillir des données par rapport à la situation sociolinguistique et les besoins dans l’est de la ville de Bathurst. On doit voir l’impact au niveau des écoles surtout dans un milieu minoritaire. Je pense que c’est important pour le CED d’avoir ces informations pour nous éclairer dans toute décision future.»

Pour le moment, on n’est pas en mesure de dire qui financera cette étude sociolinguistique ainsi que son échéancier.

De son côté, le maire de Bathurst, Paolo Fongemie explique que l’étude sociolinguistique permettra d’avoir des données précises pour appuyer la démarche afin d’avoir une école dans l’est de sa municipalité.

«On est préoccupés par l’effet d’assimilation de la jeunesse francophone. Nous avons plusieurs parents francophones qui préfèrent envoyer leurs enfants à l’école anglophone à cause de la désuétude de l’école Académie Assomption.»

«On a remarqué qu’il y a 18% de perte de la langue maternelle à la maison entre les grands-parents et les enfants de 14 ans et moins. Nous voulons mettre fin à cette situation en ayant une nouvelle école francophone dans cette région.»

Selon le maire Fongemie, il y a urgence d’agir.

«Considérant la désuétude de l’école Académie Assomption, qui a près de 75 ans, il est important que le projet d’une nouvelle école avance vite. Si on veut que les jeunes familles francophones s’installent dans l’est de notre ville, il est primordial d’avoir une nouvelle école primaire. C’est un quartier où on aimerait plusieurs projets de développements. Il ne serait pas possible d’avoir un développement sans avoir une école qui répond aux besoins des parents.»

Le maire Fongemie soutient que la municipalité est prête à être partenaire dans la réalisation de l’étude sociolinguistique avec le District scolaire francophone Nord-Est.