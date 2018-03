Stephen Hawking s’éteint à l’âge de 76 ans

Stephen Hawking, dont l’esprit brillant a traversé le temps et l’espace bien que son corps ait été paralysé par la maladie, est décédé, a déclaré un porte-parole de la famille. Il avait 76 ans.

Ses enfants Lucy, Robert et Tim ont affirmé par voie de communiqué qu’il était un grand scientifique et un homme extraordinaire, dont le travail et l’héritage continueront à vivre pendant de nombreuses années.

Stephen Hawking a été le physicien théoricien le plus connu de son époque. Il a écrit si lucidement à propos des mystères de l’espace, du temps et des trous noirs que son livre «Une brève histoire du temps» est devenu un ouvrage à succès international, faisant de lui une des plus grandes célébrités scientifiques depuis Albert Einstein.

Même si son corps a été attaqué par la sclérose latérale amyotrophique, communément appelée SLA, quand il avait 21 ans, Stephen Hawking a surpris les médecins en vivant avec cette maladie habituellement mortelle pendant plus de 50 ans.