Tempête: le pire est encore à venir dans la Péninsule

Alors que la tempête tire à sa fin dans le sud du Nouveau-Brunswick, les citoyens du nord de la province, particulièrement ceux de la Péninsule acadienne, doivent s’attendre à d’importantes chutes de neige au cours des prochaines heures.

«On pourrait aller chercher un autre 15 à 25 cm», avance le météorologue pour Environnement Canada, Bob Robichaud.

La tempête hivernale qui a commencé à balayer le Nouveau-Brunswick mardi soir a déjà laissé jusqu’à 20 cm de neige par endroits. Dans le Grand Moncton, le tout s’est changé en pluie en matinée, avant de se transformer en neige à nouveau.

«La bande de précipitation la plus forte s’étend pas mal sur le sud du Nouveau-Brunswick. Avec un point de rosée de zéro et une température de zéro, Moncton est juste sur le bord de la pluie et de la neige. À l’ouest de Moncton, c’est pas mal de la neige jusqu’au Maine, et de la neige parfois forte», a expliqué M. Robichaud.

En mi-journée, le nord de la province sera dans la mire de cette bande de précipitations. De fortes chutes de neige sont attendues, de puissants vents et de la poudrerie.

«Cette bande de précipitation va se déplacer vers le nord. On a de la neige dans le nord et ça va devenir plus fort en fin d’avant-midi, en après-midi et même en soirée. Au fur et à mesure que la dépression se dirige ravers le nord, en fin d’après-midi ça va commencer à s’améliorer dans le sud, mais ça ne sera pas avant tard en soirée qu’on verra une amélioration dans le nord», a souligné le météorologue.

C’est dans le Nord-Est que les vents soufflent le plus fort. Des pointes de 70 à 90 km/h ont été enregistrées.

La tempête a entraîné son lot de fermeture. Toutes les écoles francophones de la province ont été fermées pour la journée.

Plus de 6200 clients d’Énergie NB était sans courant peu avant 11h, mercredi matin, principalement dans la région de York, Miramichi et la vallée de Kennebecasis.

À midi, le nombre d’abonnés sans courant avait diminué à 4684.

«La visibilité réduite et les mauvaises conditions routières rendent difficiles nos efforts de rétablissement. Nos équipes travaillent à rétablir le courant où ils peuvent le faire en toute sécurité», a indiqué Énergie NB sur Twitter.

L’Université de Moncton a fermé son campus de Moncton pour l’avant-midi seulement. Il y aura cours en après-midi. Le campus de Shippagan est fermé pour la journée.

La circulation sur les routes de la province a aussi été perturbée. L’organisation des mesures d’urgence a demandé d’éviter de prendre la route. La route 11, entre Bathurst et Janeville a été limitée aux véhicules d’urgence seulement. D’autres tronçons sont non recommandés, selon l’organisme, dont la route 8 (Belledune), la route 11 (Bertrand à Tracadie) et la route 113 (Shippagan à Miscou).