Beresford rouvre finalement toutes les rues au bord du littoral

La tempête hivernale des derniers jours a forcé la Ville de Beresford à fermer quelques rues au bord du littoral en raison de l’accumulation de neige et des forts vents, mais la situation s’est résorbée jeudi après-midi, a mentionné le directeur général Marc-André Godin.

En entrevue téléphonique jeudi après-midi, M. Godin a déclaré que les conditions météorologiques ne permettaient pas de déneiger certaines rues au bord du littoral à temps.

«En plus d’avoir près de 12 pieds de hauts de neige, les forts vents n’ont pas aidé nos équipes de déneigement. Ce n’était pas sécuritaire d’envoyer nos équipes de déneigement parce que la visibilité était nulle. C’est pour cela que certaines rues ont été fermées pendant quelques heures. Dès que la force du vent a diminué, nos équipes ont travaillé toute la nuit pour ouvrir ces rues.»

«Pour l’instant, toutes les rues sont accessibles, c’est sûr qu’on a encore du déneigement à faire. Pendant les quatre prochaines journées nous allons élargir les rues dans la municipalité», de préciser M. Godin.

Plaintes des résidents

Que ce soit à la suite des dernières tempêtes ou de celle du mercredi, la majorité des plaintes adressées à la municipalité provenait de citoyens qui résident au bord du littoral, a indiqué M. Godin.

«On fait notre possible pour déneiger les rues Jacques Cartier, Bel-Air et John Cormier. Nos équipes ont travaillé fort toute la nuit et jeudi matin. Si jamais il y a une urgence, on va tout faire pour rouvrir la rue.»

Une résidente de la rue Jacques-Cartier, Heather Aubie, a mentionné que leur rue avait été fermée deux fois lors des dernières tempêtes.

«C’est ce matin que notre rue a été rouverte. Les équipes de la Ville ont fait un excellent travail toute la nuit pour rouvrir notre rue. Ce n’est pas facile de rester à la maison parce que la rue est fermée, mais on comprend que les équipes de la Ville ont été occupées par les dernières tempêtes.»

Charline Haché, une résidente de la rue Baie, a dit avoir été embourbée dans la neige lors de la tempête du mercredi. Mme Haché a mentionné n’avoir jamais vu autant de neige depuis qu’elle habite sur cette rue.

«C’est quand même une des plus grosses tempêtes que j’ai vues ici. Je ne sais pas si cela est le fait que nous restons près de la mer, mais c’est dans la soirée que le chemin a pu être déneigé.»

Du côté d’Ambulance Nouveau-Brunswick, son directeur des opérations, Pierre Savoie, déclare que «lorsqu’une route est fermée, nous ajoutons l’information à notre système de répartition. Ce système recommande l’envoi de l’ambulance la plus près et la route la plus rapide pour qu’elle puisse se rendre sur les lieux d’un appel.»

«Nous surveillons aussi les conditions routières par l’entremise de diverses sources: caméras routières, site web du gouvernement, observation directe des travailleurs paramédicaux et autres premiers répondants…», de mentionner M. Savoie.