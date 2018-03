Festival Western de Saint-Quentin: pour tous les goûts

Tir de chevaux, rodéos, Pow Pow, Miss Cowgirl Atlantic, Party des duchesses, parade western… Tous les éléments qui ont fait la popularité et la renommée du Festival Western de Saint-Quentin seront de retour pour une 34e année, du 3 au 8 juillet.

Ceux qui ont apprécié les éditions antérieures du plus grand festival du genre en Atlantique ne devraient pas être déçus ni dépaysés par la programmation dévoilée en grande pompe, jeudi, à Saint-Quentin.

Sans rien enlever à sa programmation habituelle, le Festival Western se tourne par ailleurs graduellement vers la famille.

«On a plusieurs activités qui impliquent des orchestres sous des chapiteaux et c’est bien correct. Sauf qu’on a aussi beaucoup de petites familles dans la région et on veut que celles-ci puissent s’amuser également», explique Bertrand LeClerc, président du comité organisateur, notant que quelques modifications – notamment au Pow Pow – ont été apportées afin d’accroître l’expérience familiale.

M. LeClerc espère non seulement attirer plus de familles au festival cet été, il veut tout simplement plus de festivaliers.

«On fait déjà du bon travail pour attirer des gens du nord de la province et du Québec (Gaspésie et Bas-St-Laurent), mais on a encore du travail à faire du côté du sud et de nos voisins du Maine. Il y a beaucoup des cowboys par là et on veut aller les chercher», indique-t-il, laissant entendre que le marketing risque d’être plus agressif dans ces secteurs.

Ce dernier veut aussi davantage de touristes à l’intérieur de son camping (bien qu’il soit déjà passablement occupé), mais aussi plus de campeurs chez les particuliers, comme ça se fait à St-Tite.

Comme l’an dernier, c’est au son des motos que le coup d’envoi du festival se fera avec la présentation d’un spectacle de motocross freestyle.

Bertrand LeClerc et Jean-Roch Cayouette – Saint-Quentin, 15 mars 2018 – Vignette: Le président du comité organisateur du 34e Festival Western de Saint-Quentin, Bertrand LeClerc, accompagné du président d’honneur de l’événement, Jean-Roch Cayouette. – Crédit JF Boisvert Le président du comité organisateur du 34e Festival Western de Saint-Quentin, Bertrand LeClerc. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Côté musical

Au niveau musical, le festival accueillera lors de sa soirée principale la chanteuse country québécoise Guylaine Tanguay ainsi que les Acadiens Daniel Goguen et Hert Leblanc.

Parmi les autres artistes qui seront de la partie lors de cette semaine d’activité, notons Doc Lapointe, Daniel & Méliza, Billy Young, Jean-Michel Soudre et DJ Martel.

Le festival revient par ailleurs avec son concours amateur.

«C’est une petite graine qui a été plantée il y a quelques années et qui pousse lentement, mais sûrement. Chaque année, ça prend de l’ampleur», explique M. Leclerc.

Nouveauté cette année, le festival tiendra un «Beer Garden». Cet événement se déroulera sur la nouvelle terrasse qui sera aménagée sur le site du festival et qui constituera une nouvelle aire de consommation extérieure.

Autre nouveauté, le festival clôturera ses activités avec la présentation d’un spectacle d’humour qui mettra en vedette Marthe Laverdière qui s’est surtout fait connaître grâce à ses capsules horticoles à saveur humoristique.

L’une des attractions phares du festival, le fameux rodéo professionnel. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Comme à son habitude, le Pow Pow a attiré des milliers de festivaliers. Ceux-ci ont eu droit à différentes animations de rue. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Le Festival western plaît autant aux plus petits qu’aux plus vieux. Parlez-en à la petite Jalya, de Saint-Quentin, qui ne pouvait s’empêcher de danser lors du rodéo. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Le coup d’envoi du Festival Western de Saint-Quentin a été donné avec la présentation d’une course d’endurocross. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Fier du chemin parcouru

La présidence d’honneur de l’événement sera assumée cette année par un bénévole de longue date à Saint-Quentin et membre du tout premier comité organisateur du Festival Western, Jean-Roch Cayouette.

Ce dernier se souvient qu’au départ, il n’y avait pas de cowboys à Saint-Quentin. «Personne ou presque ne portait de chapeau. On avait peu de chevaux également. On est arrivé avec l’idée du festival il y a 34 ans et aujourd’hui, on est maintenant une ville qui baigne littéralement dans cette culture», explique

M. Cayouette.

Au fil des ans, cette idée un peu folle a pris une ampleur considérable, si bien qu’on estime à plus de 60 000 le nombre de visiteurs qui foulent le site du festival et à plus de trois millions $ les retombées monétaires directes dans la communauté.

«On est passé d’un petit festival local à un véritable moteur économique pour notre région. On est devenu un phénomène qui attire des gens de partout en province, au pays et même ailleurs. Tout ça parce qu’on s’est dit que ce serait le fun de se déguiser en cowboy», exprime M. Cayouette, non sans fierté devant l’évolution du festival dans lequel il s’est investie une dizaine d’années.