Grand Moncton: un élève arrêté pour menaces avec une arme à feu

Un élève de l’école Riverview High a été interpellé par la GRC, après avoir menacé une autre élève au moyen d’une arme à feu.

Le département Codiac de la GRC est intervenu vers 13h jeudi suite à un incident dans l’école secondaire.

«On nous a avisés qu’un élève avait menacé avec une arme un autre élève dans une salle de bains», précise la caporale Jullie Rogers-Marsh, responsable des communications pour la GRC.

Les policiers ont procédé à l’arrestation en dehors de l’école sans incident. Personne n’a été blessé.

Ni le sexe ni l’identité de l’élève n’ont été dévoilés, mais la GRC confirme que la personne est mineure. Julie Rogers-Marsh n’a pas non plus précisé quel type d’arme a été saisi.

«Pour le moment l’enquête se poursuit», dit-elle.

L’individu a été relâché dans l’après-midi après une mise en garde à vue. Il comparaîtra en cour à une date ultérieure.

Lors de l’opération, les 1100 élèves de l’école et le personnel de l’établissement scolaire ont été placés en confinement. Tous pouvaient se déplacer librement à l’intérieur de l’école mais personne n’était autorisé à entrer ou à sortir de l’école.

Selon une porte-parole du District scolaire anglophone Ouest, le protocole de confinement a été levé suite à l’opération policière.

«La GRC a été appelée et a aidé à assurer la sécurité des étudiants et du personnel. Après avoir enquêté, les gendarmes nous ont dit que l’on pouvait lever le confinement et reprendre les activités normales», indique Heather Stordy.