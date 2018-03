Renouvellement des infrastructure: Ottawa versera jusqu’à 60% du coût de certains projets

Le premier ministre Brian Gallant et le ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, Amarjeet Sohi. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Les municipalités du Nouveau-Brunswick pourront compter sur une aide financière accrue de la part du gouvernement fédéral pour renouveler leurs infrastructures au cours de la prochaine décennie.

Ottawa s’engage à payer jusqu’à 60% du coût de certains projets d’infrastructure pour un total de 673 millions $ sur 10 ans dans le cadre du programme Investir dans le Canada.

Cet argent pourra notamment servir au transport en commun, aux installations récréatives, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la gestion de l’eau.

Le ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, Amarjeet Sohi, était de passage à Fredericton, mercredi, pour signer la nouvelle entente fédérale-provinciale en matière d’infrastructure avec le premier ministre Brian Gallant en présence de plusieurs représentants municipaux.

«Mes amis, c’est le moment d’investir à nouveau. Nous savons que le monde change. Nous savons que nous devons investir aujourd’hui pour bâtir l’économie du futur.»

Dans le passé, les trois paliers de gouvernement avaient l’habitude de payer chacun le tiers du coût des projets d’infrastructure.

Cette fois, Ottawa versera jusqu’à 60% du coût de certains projets dans les communautés de moins 5000 résidents. Les plus grandes municipalités et les organismes sans but lucratif pourront compter sur une participation du fédéral allant jusqu’à 40%.

Le gouvernement fédéral a consulté les municipalités afin d’élaborer les critères du programme et les représentants des villes et des villages sentent avoir été entendus.

«L’argent du fédéral et du provincial rend (les projets d’infrastructure) plus abordable pour les municipalités, en particulier les petites municipalités», a commenté la directrice générale de l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick, Margot Cragg.

«Il y a beaucoup de municipalités qui ont très peu de fonds et qui ont de la difficulté à bâtir les infrastructures dont les citoyens ont besoin», a-t-elle noté.

La majorité des projets d’Investir dans le Canada nécessiteront quand même une participation d’au moins 33% de la part de la province.

Malgré les défis financiers du Nouveau-Brunswick, Fredericton ne peut pas se permettre de passer à côté, selon le premier ministre Brian Gallant.

«Il n’y a pas de doute que parfois c’est un fardeau fiscal. Nous devons trouver l’argent dans notre budget pour investir dans les infrastructures avec le gouvernement (du premier ministre Justin) Trudeau. Mais c’est un défi que nous aimons», a-t-il indiqué.

«Nous avons investi un peu plus dans nos infrastructures que nous le prévoyions, mais nous l’avons fait parce que ça va aider l’économie et la qualité de vie des gens du Nouveau-Brunswick. Nous ne voulons aucunement laisser de l’argent du gouvernement fédéral sur la table.»