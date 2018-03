Un succès international pour une entreprise de Rivière-Verte

Lizotte Machine Vision, une PME qui a pignon sur rue à Rivière-Verte, est devenue au fil des années un leader mondial en assurance et en contrôle de la qualité des aliments.

L’entreprise familiale du Madawaska fabrique dans ses propres locaux de l’équipement à la fine pointe de la technologie qui est distribué aux quatre coins de la planète à des industries du secteur agroalimentaire.

Cette haute technologie implique l’utilisation de rayons X, de caméras et de lasers qui permettent d’analyser une gamme étendue de produits et d’assurer la classification et le contrôle de la qualité de ces aliments.

«Il existe ailleurs dans le monde seulement deux entreprises qui sont semblables à la nôtre et elles n’utilisent pas la même technologie que nous», explique Steve Lizotte, le vice-président de Lizotte Machine Vision.

«Nous mettons l’emphase sur l’industrie des fruits de mer.»

La liste des clients de Lizotte Machine Vision comprend une quarantaine de géants de l’industrie alimentaire et de la restauration rapide, précise le dirigeant de cette entreprise qui a été fondée en 1985 par son père, Marcel Lizotte, un ingénieur de métier.

Leur savoir-faire s’étend des fruits de mer jusqu’aux produits de boulangerie, en passant par une multitude d’aliments en conserve.

Ainsi, le sandwich de type filet de poisson de votre chaîne de restaurant favorite a de bonnes chances d’avoir été scruté à la loupe par une machine provenant de l’entreprise néo-brunswickoise, tout comme le beigne du restaurant voisin ou votre soupe en conserve provenant de l’épicerie.

«Nous fabriquons et installons partout dans le monde l’équipement en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise, en plus d’assurer la formation des employés de nos clients et un suivi auprès de ceux-ci», précise Steve Lizotte.

Les trieurs fabriqués par Lizotte Machine Vision peuvent rejeter un produit en raison de la présence de matières étrangères ou de défaut d’apparence et faire en sorte que seuls les produits salubres et de qualité puissent se retrouver sur le marché.

L’équipement étant entièrement conçu par le fabricant de Rivière-Verte, il nécessite l’apport de travailleurs spécialisés dans des domaines aussi variés que l’ingénierie, la programmation informatique, la mécanique, l’électricité et la soudure.

«Habituellement, la machine sera prête à être utilisée dans une période de trois mois à un an. Tout dépend du degré de complexité de l’équipement et de la recherche et développement qu’il faut consacrer au projet», précise Steve Lizotte.

S’il y a actuellement 25 travailleurs qui sont à l’emploi de Lizotte Machine Vision, ce nombre n’était que de huit en 2014.

«Il y a eu une belle expansion à ce moment-là, grâce à un agrandissement, des investissements pour des voyages à l’étranger et à la mise en place d’une campagne de marketing», précise le vice-président Lizotte.

Une exposition qui vaut son pesant d’or

Les dirigeants de l’entreprise sont tout juste de retour d’un séjour à Boston, où ils ont pris part avec une délégation néo-brunswickoise dirigée par Brian Gallant au salon Seafood Expo North America.

«C’est un évènement incontournable, ça permet de développer une belle visibilité sur la scène internationale et de rencontrer les clients sur place. J’ai probablement évité 12 voyages d’affaires à l’étranger avec ces rencontres à Boston», affirme Steve Lizotte, qui multiplie tout de même les séjours à l’extérieur du pays afin d’assurer le développement de l’entreprise.

«Malgré tout, j’ai effectué plus d’une vingtaine de voyages en Europe et en Amérique du Sud en plus d’un nombre incalculable de séjours aux États-Unis», confie-t-il.