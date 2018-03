Célébrer la Saint-Patrick et ses aïeux en Acadie

Quand elle travaillait à Miramichi, Mary Anne Riordon Barry a pris des cours de langue gaélique et de danses irlandaises. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Une résidente de Pokeshaw se passionne pour l’histoire des Irlandais au Nouveau-Brunswick. Et pour cause, ce sont ses aïeux.

Mary Anne Riordon Barry est fière de ses origines européennes.

«Ce sont mes parents qui nous ont parlé, à mes frères, sœurs et moi, de nos descendants irlandais. Ils nous ont élevés en nous répétant qu’il fallait être reconnaissant envers nos ancêtres.»

Sa maison – située dans une petite localité située entre Grande-Anse et Bathurst – est ornée de trèfles à trois feuilles (le symbole du pays) et de drapeaux vert, blanc et orange. En fond sonore, des morceaux de musique traditionnelle s’évaporent dans les airs.

Depuis son enfance, sa curiosité pour cette île proche de l’Angleterre n’a cessé de croître. Son intérêt pour l’histoire de celles et ceux qui ont traversé l’océan et débarqué sur la côte nord du Nouveau-Brunswick, au 19e siècle, a grandi encore plus.

Elle s’étonne qu’il n’en soit pas fait mention dans les manuels scolaires.

«Ça devrait être rapporté dans les livres. Nous devons savoir ce qui s’est passé.»

Au cours de ses recherches, elle a appris bien des choses.

«Maintenant que je suis à la retraite, j’ai plus de temps pour m’y consacrer. C’est important pour moi, car ce passé est une partie de mon identité.»

Elle voit des similarités dans l’histoire des Irlandais et des Acadiens. Ces deux peuples ont été persécutés par les Anglais.

«Au 19e siècle, les Irlandais exilés et les Acadiens travaillaient ensemble dans les bois. Ils ont construit ensemble le réseau ferroviaire de la province. Les Irlandais et les Acadiens ont façonné le Nouveau-Brunswick. On retrouve d’ailleurs des influences de la musique folklorique irlandaise dans la musique folklorique acadienne», souligne-t-elle, en faisant notamment référence aux accords de violon.

Mary Anne Riordon Barry est celle qui a documenté la salle consacrée à l’Irlande au Musée des cultures fondatrices de Grande-Anse. À ses yeux, cette pièce revêt une grande importance.

«C’est une avancée pour promouvoir l’héritage et l’apport des Irlandais au Nouveau-Brunswick.»

Cela fait trois ans qu’elle organise en partenariat avec l’agence Maritime Travel, à Miramichi, des voyages dans l’île européenne, sur les traces des ancêtres des participants.

Le prochain se déroulera à la rentrée. Avant cela, Mary Anne Riordon Barry a l’intention de s’y rendre dès le retour des beaux jours, mais pour une excursion privée, avec un de ses fils.

Car tout comme ses parents l’ont fait avec elle et sa fratrie, elle s’attache à transmettre les racines familiales à ses enfants. n

Des activités

Le 17 mars, jour de la Saint-Patrick, fête des Irlandais. Le 17 mars, une date importante pour Mary Anne Riordon Barry. Elle l’a toujours célébrée.

«Quand je vivais à Miramichi, on allait dans les pubs et à la messe. Il y avait des concerts dans les communautés», se rappelle-t-elle.

Cette année, elle sera à Bathurst où plusieurs festivités sont organisées. L’antenne locale de la Irish Canadian Cultural Association propose un banquet et une levée du drapeau, à partir de 17h, au club de golf Gowan Brae.

D’autres activités auront lieu au pub Au Bootlegger, ainsi qu’à l’Église anglicane et à l’Église unie.