Une mère et ses trois enfants pris au cœur d’un vol de voiture à Dieppe

Une dame de l’Île-du-Prince-Édouard a vécu toute une mésaventure récemment lors de son passage à Dieppe.

Dans un message publié sur les médias sociaux plus tôt cette semaine, Toshia Noye trace le récit du vol de voiture dont elle et ses enfants ont fait l’objet il y a quelques jours. Car elles et ses trois garçons se trouvaient toujours à bord du véhicule lorsqu’un individu a tenté de s’en emparer.

L’incident s’est produit en début d’après-midi dimanche dernier dans le stationnement de la Place Champlain de Dieppe, plus précisément près de l’entrée du Toy R Us. Le mari de Mme Noye, Ryan, devait alors effectuer un bref arrêt au centre commercial. Il a coupé le contact du véhicule puis s’est dirigé à l’intérieur de la bâtisse, laissant sa femme et ses enfants l’attendre dans leur VUS.

«Peu de temps après, un homme est entré dans le véhicule et s’est installé dans le siège du conducteur. Bien que je lui ai demandé plusieurs fois ce qu’il faisait, il a mis notre véhicule en marche et a tenté de s’enfuir avec moi et mes garçons toujours è bord», raconte Mme Noye.

Prise de panique, la passagère a eu le réflexe de rapidement agripper les clés et de couper l’alimentation au moteur.

«Cela l’a pris au dépourvu. Il était visiblement irrité et m’a dit de retirer mes mains des clés. Je les ai tirés et lui ai dit calmement qu’il pouvait avoir le véhicule et tout ce qu’il y avait à l’intérieur, mais qu’il devait me laisser sortir moi et mes garçons. Je lui ai demandé plusieurs fois avant qu’il accepte», poursuit la victime.

Celle-ci a alors crié à ses plus grands garçons de sauter hors du véhicule. Elle s’est ensuite empressée d’aller détacher son plus jeune garçon âgé de 18 mois et alors installé dans un siège d’enfant. Avant qu’elle ne parvienne à le déboucler, l’individu a démarré le véhicule.

«La panique s’est installée. J’avais tellement peur qu’il parte avec mon bébé. J’ai toutefois pu tirer Zander de son siège et sortir avant qu’il ne prenne la fuite», explique-t-elle.

Le véhicule du couple, un Honda Pilot 2010 noir immatriculé à l’Île-du-Prince-Édouard (908KU), n’aurait toujours pas été retrouvé, ni son voleur. Mme Noye se dit par ailleurs extrêmement chanceuse en dépit du fait qu’elle ait été victime d’un vol.

«Notre histoire aurait pu avoir une fin très différente», avoue-t-elle, soutenant par ailleurs avoir appris de sa mésaventure, ne serait que sur l’importance de garder les portes toujours verrouillées. «Et même si vous êtes dans le véhicule», dit-elle.

«Il était 13h lorsque c’est arrivé, en plein jour, avec beaucoup de monde aux alentours. Cela a été une révélation pour moi et j’espère que d’autres pourront en tirer des leçons», ajoute Mme Noye.

Une page de sociofinancement (GoFundMe) a par ailleurs été mise sur pied afin d’aider la famille Noye à se remettre de ses pertes.

Du côté de la GRC, on recherche activement un suspect dans cette affaire. Il s’agit d’un homme dans la mi-trentaine mesurant environ 178 cm (5 pi 10 po). Au moment des faits, il portait des lunettes avec une monture foncée, une casquette de baseball, un jean et avait un sac à dos. Il parlait sans accent apparent. Les photos du suspect proviennent des caméras de surveillance du centre commercial, et les images ont été prises peu avant l’incident.

Quiconque se trouvait dans le secteur au moment de l’incident ou reconnaît le suspect est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400 ou, anonymement, avec Échec au crime (www.crimenb.ca ou 1-800-222-8477).