La lutte est populaire dans la Péninsule acadienne

Ils ont des alias comme Snake, Khaos, Sinister ou Marko Suicidal et ils se battent les uns contre les autres sur le ring jusqu’à leur dernier souffle. Les lutteurs de la Championship Acadian Wrestling (CAW) attirent quelques centaines de personnes à leurs matchs à l’ambiance électrique dans la Péninsule acadienne.

Le froid était vif au village de Bertrand, samedi soir. Mais le vent n’empêchait pas quelques dizaines de personnes d’attendre en file l’ouverture des portes du centre communautaire.

Les premiers arrivés se sont rapidement assis aux meilleures places après avoir payé 10$ pour leur entrée. À l’intérieur, des rangées de chaises entourent un immense ring, qui gruge tout l’espace du centre de la pièce au plafond trop bas.

Une fois la salle bien remplie, un gros système de son se met à cracher du rock lourd. Un premier lutteur entre en scène sous les cris du public. Snake, torse nu, il porte un large pantalon noir et rouge en vinyle. Encouragé par la foule, il se moque de son opposant dans un micro.

Aux rencontres de la CAW, tous les ingrédients sont réunis pour un bon combat de lutte: un public qui n’hésite pas à hurler des encouragements et des insultes, des lutteurs qui se moquent les uns des autres, qui maîtrisent l’art de la mise en scène et qui font des acrobaties sur le ring.

«Il y a tout le temps une bonne réception, le monde est toujours dedans», lance un des propriétaires et lui-même lutteur, Simon Boudreau.

– Acadie Nouvelle : Anne-Marie Provost Les lutteurs Snake, Khaos et Country Cash sur le ring à Bertrand.- Acadie Nouvelle : Anne-Marie Provost Des spectateurs pendant le match de lutte à Bertrand.- Acadie Nouvelle : Anne-Marie Provost Les lutteurs Snake, Khaos et Jawz dans un match à Bertrand.- Acadie Nouvelle : Anne-Marie Provost

Un groupe né d’un conflit

La CAW existe depuis bientôt deux ans. Le groupe est né d’un conflit entre des lutteurs et l’ancien propriétaire de l’APW, une école de lutte mise sur pied par Jean-Sébastien Girard en mai 2015.

«C’était trop mal organisé, ça n’allait nulle part. Nous autres on prend la lutte au sérieux, on voulait faire des spectacles, alors mon cousin et moi on a pris le relais pour faire des affaires de meilleure qualité», explique Simon Boudreau.

Depuis, les lutteurs s’entraînent régulièrement. Ils peuvent parfois compter sur l’aide de professionnels.

«On a eu des séminaires avec des pros de la lutte, comme Markus Burke. On a eu un séminaire avec quelqu’un d’Halifax qui s’appelle The American Patriot», explique l’autre propriétaire, Sylvain Roy.

Kage, Sinister et un des Bad Brothers sur le ring à Bertrand.- Acadie Nouvelle : Anne-Marie Provost Kage, Sinister et un des Bad Brothers sur le ring à Bertrand.- Acadie Nouvelle : Anne-Marie Provost Des spectateurs pendant le match de lutte à Bertrand.- Acadie Nouvelle : Anne-Marie Provost Les lutteurs Snake et Khaos sur le ring à Bertrand.- Acadie Nouvelle : Anne-Marie Provost Des spectateurs assistent au match de lutte à Bertrand.- Acadie Nouvelle : Anne-Marie Provost

Des combats tous les mois

Des matchs ont lieu tous les mois dans la Péninsule acadienne, principalement à Pont Lafrance dans le coin de Tracadie. Depuis le début de l’année, les combats attirent quelques centaines de personnes et font salle comble.

Simon Boudreau comme Sylvain Roy vont régulièrement sur le ring.

«Simon et moi, ça fait depuis qu’on est tout petit qu’on fait des matchs. La CAW, quand on était jeune, on en faisait derrière chez lui sur une trampoline. On faisait des montages, on faisait des entrevues entre nous», raconte Sylvain Roy.

Le prochain match de la CAW sera le 28 avril, à Pont-Lafrance.