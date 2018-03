Avertissement de neige et de pluie verglaçante pour mercredi

Selon Environnement Canada, le printemps débutera par un cocktail de neige et de pluie verglaçante un peu partout au N.-B., mercredi.

L’organisme a émis un bulletin météorologique spécial, lundi matin.

«Une dépression s’approchera des Maritimes par le sud-ouest mercredi. En ce moment, il semble qu’une grande partie de la province recevra de la neige à compter de mercredi soir ou de la nuit de mercredi à jeudi et pendant une bonne partie de la journée jeudi; de plus, il y a un risque de grésil et de pluie verglaçante sur l’est de la province jeudi», peut-on lire.

Environnement Canada ajoute toutefois qu’étant donné que le système n’est pas encore formé, «plusieurs scénarios sont possibles» et la quantité ainsi que le type de précipitation attendus jeudi pourraient changer «de façon importante».

L’organisme fédéral invite le public à surveiller les prochaines prévisions, «car ce système et ses répercussions seront mieux connues au cours des deux prochains jours».

Pour l’instant, seuls le Madawaska (Edmundston) et les comtés de Victoria (Grand-Sault) et de Carleton (Woodstock) ne sont pas touchés par l’avertissement.