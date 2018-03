Beaubassin-Est: le conseil municipal refuse de se prononcer sur le retrait du maire Duguay

Le conseil municipal de la Communauté rurale de Beaubassin-Est a refusé de se prononcer sur la pétition réclamant le retrait de son maire, Ronnie Duguay, accusé de conflit d’intérêts en vertu de la Loi sur les municipalités.

Une pétition de plus de 216 noms réclamant le retrait de M. Duguay, le temps que son cas soit réglé en cour, a été déposée au conseil municipal lors d’une réunion au début du mois. Cette pétition était à l’ordre du jour de la réunion du conseil lundi soir.

«C’est un dossier juridique, donc le conseil ne peut se pencher dessus», a expliqué Charline Landry, directrice générale par intérim de la municipalité.

Le maire Duguay n’était pas présent à la réunion de lundi soir. Il serait «en vacances», selon la mairesse suppléante, Susan Cormier.

Le conseil municipal de Beaubassin-Est ne s’est donc pas prononcé sur la pétition réclamant le retrait du maire de la communauté.

«C’est un cas qu’on prend très au sérieux, mais c’est quand même un cas juridique qui est aussi indirectement relié aux conseillers et conseillères. C’est donc vraiment au sujet du maire et le maire le prend aussi au sérieux. Il s’en occupe de son côté», a précisé Mme Cormier.

Les conseillères et les conseillers ont cependant discuté du processus d’embauche d’une nouvelle personne à la direction générale de la CRBE. Un dossier qui faisait aussi l’objet d’une pétition. Les citoyens demandaient entre autres au conseil d’embaucher un expert en ressources humaines pour s’assurer que le processus d’embauche soit bien fait. Chose qu’il a accepté de faire lundi soir.

Il faut dire que sans direction générale et avec d’autres problèmes de ressources humaines, la tâche du conseil municipal et des employés de la CRBE devient de plus en plus ardue.

«Ça donne un fardeau supplémentaire à des gens qui portent déjà plusieurs chapeaux. Ils sont épuisés», a souligné Mme Cormier.

Jean-Albert Cormier, ancien maire de la CRBE, a applaudi le conseil pour cette prise de décision.

«Vous avez pris une bonne décision de vous reprendre et de relancer Beaubassin-Est», a-t-il lancé.

Pour se donner la chance de respirer un peu et de compléter le processus d’embauche, les membres du conseil ont décidé d’annuler la réunion du 16 avril.

«On doit mettre de l’ordre dans notre administration», a lancé la mairesse suppléante.

«Il va avoir des changements au niveau du personnel et il y aura un impact au niveau des réunions», a souligné Mme Cormier sans pouvoir donner plus de détail.

«On veut s’organiser pour aller de l’avant et d’être productif», a indiqué la conseillère Michelle Gallant-Richards.

La prochaine réunion ordinaire de la CRBE n’aura donc pas lieu avant le 22 mai.

Rappelons que le maire de Beaubassin-Est, Ronnie Duguay, doit se présenter en cour, à Moncton, ce jeudi. Il doit répondre à deux infractions présumées à la Loi sur les municipalités, alors qu’il était encore conseiller à la CRBE.

Les événements allégués remontent au 22 février et 14 mars 2016. Selon l’acte d’accusation, le maire serait demeuré à la table du conseil lors de discussions sur un point à l’ordre du jour avec lequel il était en conflit d’intérêts.