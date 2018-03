Transformation du homard: une nouvelle usine sera construite dans le Maine

Une entreprise américaine a l’intention de construire une importante usine de transformation de homard au Maine. Elle espère ainsi conserver la ressource – et les revenus – aux États-Unis, plutôt que de partager avec le Canada.

Les pêcheurs du Maine prennent plus de 100 millions de livres de homard chaque année. Les États-Unis n’ont cependant pas la capacité de transformation nécessaire pour traiter une telle quantité de crustacé. Une part considérable est envoyée au Nouveau-Brunswick, où l’industrie de transformation est bien ancrée.

La valeur totale du homard envoyé du Maine vers le Canada est d’environ 200 millions $, selon Associated Press.

Ready Seafood veut changer la donne. La semaine dernière, l’entreprise a obtenu l’approbation de la municipalité de Saco, au sud de Portland, pour construire une nouvelle usine. Elle sera parmi les plus grandes de l’État américain.

«Ces homards traversent déjà la frontière vers le Canada. Pourquoi ne sont-ils pas transformés ici? Parce que nous avons besoin d’infrastructure», a affirmé Brendan Ready, un des copropriétaires de l’entreprise, à l’Associated Press.

Jerry Amirault, président de l’Association des transformateurs du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, mentionne que «ç’a toujours un impact quand la ressource n’est pas envoyée au Nouveau-Brunswick ou dans une autre Province atlantique, puis qu’elle est transformée au Maine».

Il ajoute cependant que si les débarquements continuent d’augmenter de façon générale, comme Ça été le cas au cours des dernières années, les transformateurs canadiens réussiront à tirer leur épingle du jeu.

Nat Richard, directeur des affaires corporatives chez Westmorland Fisheries, maintient que les transformateurs canadiens «ont une bonne longueur d’avance» sur les Américains.

Les transformateurs du Maine auraient fait passer leur capacité de production d’environ 15 millions de livres à 30 millions de livres, au cours des huit dernières années. Au Nouveau-Brunswick, près de 150 millions de livres sont transformés annuellement, selon M. Richard.

«Ils ont une grosse pêche, mais ils ont une faible capacité de production. Ce n’est pas surprenant que des intervenants de l’État ou de l’industrie veuillent développer. On le comprend.»

«Il faut bien comprendre que les gens de l’industrie d’ici ne peuvent pas prendre une attitude protectionniste. On a une industrie très intégrée, qui est binationale par définition. Il y a un gros pourcentage de la ressource qui vient du Maine. Et bien qu’on divertisse nos marchés d’exportations, le gros du homard transformé ou vivant va aux États-Unis en produit fini.»

En 2013, le gouverneur de Maine, Paul LePage, avait fait savoir que son gouvernement souhaitait réduire la dépendance du Maine envers les transformateurs canadiens.

L’infrastructure de Ready Seafood comprendra un espace pour la transformation et de grands conteneurs pour le homard vivant. Si tout se déroule comme prévu, elle ouvrira les portes en 2019 sur un terrain de 40 acres.

«Manque chronique de main-d’oeuvre»

Si la croissance de l’industrie de la transformation du homard au Maine risque d’avoir des conséquences sur l’industrie canadienne, Jerry Amirault est plus inquiet par rapport aux avantages des Américains quant à l’accès à la main d’oeuvre.

L’homme à la tête de l’Association des transformateurs du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse souligne que les États-Unis ont un programme de visas de travail qui leur permet d’accueillir des travailleurs de l’étranger et d’ailleurs au pays. Selon lui, ce programme est plus flexible que le Programme de travailleurs étrangers temporaires au Canada.

«Les usines aux États-Unis ont accès à plus de main-d’oeuvre qu’ici au Canada. Ça pourrait être un bien plus grand problème que le fait qu’ils augmentent leur capacité.»

M. Amirault avance qu’un «manque chronique de main-d’oeuvre» continue de causer des maux de tête aux transformateurs canadiens depuis la réforme de 2014 du Programme des travailleurs étrangers temporaires de l’ancien gouvernement conservateur.

Après l’élection des libéraux, en 2015, M. Amirault avait espoir que la situation s’améliore. Trois ans plus tard, il attend toujours des actions concrètes.

«Nous travaillons avec le gouvernement. Nous avons des comités de l’industrie. Mais ce qu’il nous manque est l’approbation du ministre (Dominic LeBlanc) pour aller de l’avant avec des solutions.»

«C’est désappointant. Nous sommes frustrés. Nous demandons aux députés de l’Atlantique de ne pas supposer que ce problème va disparaître.»

M. Amirault souligne que les nouvelles ententes de libre-échange du Canada en Asie et en Europe feront croître la demande pour des produits qui nécessitent beaucoup de main-d’oeuvre.