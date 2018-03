École secondaire Népisiguit: retour en classe sous garde policière

Les élèves et enseignants de l’école secondaire Népisiguit (ESN) de Bathurst sont revenus en classe sous bonne garde policière, mardi matin, au lendemain de l’arrestation de trois jeunes qui ont proféré des menaces sur les médias sociaux.

Des policiers étaient sur place afin de procurer un sentiment de sécurité aux élèves et aux membres du personnel. Cette présence policière a été appréciée par les élèves. Plusieurs élèves ont admis que ce retour ne les rendait pas nerveux et ils ont remercié les membres du personnel de l’école.

«On a remarqué tôt ce matin la présence des policiers à l’extérieur de l’école. On s’est senti en sécurité en voyant des policiers patrouiller aux alentours de l’école. Je pense que cela a aidé à un retour à la normale à l’école ce matin», a mentionné Vanessa Guitard Raiche, élève de la 10e année.

Sa camarade de classe, Noémie Hébert, a confié qu’en plus de la présence policière, l’aide du personnel enseignant a contribué à rassurer les élèves.

«J’ai été soulagé d’avoir pu parler avec mes parents hier en rentrant à la maison. C’est évident que l’accompagnement des parents a permis aux élèves de passer à travers ce triste évènement. Je pense que nous devons remercier nos enseignants qui ont été les premiers à nous rassurer.»

Des parents rassurent leurs enfants

La mère d’une élève de la 11e année, qui a préféré garder l’anonymat, a déclaré avoir longuement discuté avec sa fille au sujet de cet incident.

«C’est sûr que les jeunes sont revenus à l’école ce matin avec des incertitudes. En tant que parent, on se doit de discuter avec nos enfants et de les rassurer. J’ai dit à ma fille que tout allait bien se passer à l’école.»

De son côté, Yvette Bérubé, mère d’une élève de la 11e année a dit que la première chose qu’elle a faite a été de donner un câlin à sa fille.

«Les parents ainsi que l’école et la police ont fait un excellent travail pour rassurer les jeunes à leur retour d’école. Il y a des évènements qui peuvent arriver, mais il faut continuer à aller de l’avant. C’est encourageant de voir des messages positifs à l’endroit du personnel enseignant ainsi que la force policière. On se sent rassuré d’avoir des personnes compétentes dont la force policière prête à intervenir dans de telle situation.»

Exercice de confinement

Vendredi dernier, les élèves ainsi que le personnel enseignant ont participé à un exercice de confinement. Annie LeBlanc-Lévesque, du District scolaire francophone Nord-Est, a indiqué que les écoles doivent faire l’exercice de confinement un certain nombre de fois dans l’année.

«Je pense que le fait que l’exercice de confinement a eu lieu, vendredi dernier, a permis aux élèves et aux membres du personnel de savoir quoi faire.»

Une équipe de gestion des mesures était présente à l’école pour offrir du soutien aux élèves et aux membres du personnel, a indiqué Mme Lévesque.

L’Acadie Nouvelle n’a pas été en mesure de savoir auprès de la Police de Bathurst si des accusations ont été portées contre les trois jeunes arrêtés dans le cadre de cet incident.