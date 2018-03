Quel avenir pour les écoles primaires de Tracadie et de Saint-Isidore? Les parents d’élèves concernés commencent à s’exprimer sur le sujet. Et ce, quelques semaines après que le District scolaire francophone du Nord-Est a exposé un état des lieux des établissements et émis quatre scénarios envisageables pour les années à venir.

Mardi soir, des parents d’élèves se sont réunis à l’école La Source. Ils étaient une vingtaine à écouter la présentation du directeur, Pierre Benoît, et à prendre connaissance de la situation.

L’établissement scolaire vieillit. Dans deux ans, il fêtera ses 50 ans. Les locaux sont utilisés à la quasi pleine capacité et la superficie du terrain n’est pas extensible.

Pour le futur, le district a soumis quatre options: le statu quo ou trois autres réorganisations qui impliqueraient la fermeture de l’école La Source (ainsi que celles de La Ruche, du Tremplin, à Tracadie, et de La Relève à Saint-Isidore) au profit des établissements de Pont-Landry et de Tracadie-Beach.

Dans deux cas, on parle de la construction d’une nouvelle grande école dont l’emplacement reste à définir. Tout ceci suscite des questions et des inquiétudes auprès des parents d’élèves de La Source.

Pour certains, l’école est «le cœur d’une communauté», «un point d’attache et une fierté pour les enfants qui y sont inscrits». La fermer serait préjudiciable.

D’autres misent avant tout sur la qualité de l’enseignement dispensé et partent du principe que plus de moyens, plus d’activités et plus de services seraient mis en place dans un établissement central.

«Dans une nouvelle et grande école, il y aurait la possibilité d’instaurer des classes de niveau. L’infrastructure serait moderne», considère une maman.

Le sujet divise. Rien ne presse cependant.

«Nous n’en sommes qu’au début des discussions. Ce n’est pas demain que les choses vont changer. On est au commencement d’un processus qui pourrait prendre 10 ans», souligne Chantal Roy, la présidente du Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ).

Des parents présents mardi soir en ont conscience et apprécient de ne pas être mis au pied du mur. Mieux, ils y voient l’occasion de s’exprimer.

«Le district l’a assuré, ce sont les parents qui prendront les décisions. Rien n’est coulé dans le béton. On peut aussi partir dans une tout autre direction.»

Aucun échéancier n’est programmé. L’heure est à la réflexion. Les CPAÉ des cinq autres établissements visés vont également se réunir et entamer la même démarche.