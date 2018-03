Des fruits frais à l’année à Lamèque

De gauche à droite, Linda David, directrice adjointe de la Coopérative de Lamèque, Jackie Plourde, adjointe à la pastorale à la Paroisse Saint-Pierre, Monica Thériault, directrice du Réseau d'inclusion communautaire de la Péninsule acadienne, Stéphanie Godin, coordinatrice du Réseau de sécurité alimentaire et Marie-Josée Roussel, agente communautaire à l'Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque. - Acadie Nouvelle: David Caron

Gisèle Gauvin adore manger des fruits et des légumes. La femme de Petite-Lamèque n’a donc pas hésité un seul instant à s’inscrire à Pensez Frais Péninsule acadienne, un nouveau programme qui a pour objectif de vendre des fruits et légumes frais à prix réduit à longueur d’année.

En payant des frais d’inscription de 5$, elle pourra se rendre une fois par mois à l’Église de Lamèque, le point de distribution de Pensez Frais dans la région, pour acheter un sac de fruits et de légumes frais au coût de 10$. La distribution a lieu tous les premiers mardis du mois.

«Je fais attention à mon alimentation et je mange beaucoup de légumes», dit-elle.

Le programme n’est pas seulement ouvert aux gens de la région de Lamèque, mais les gens de l’extérieur doivent se déplacer au point de distribution à Lamèque s’ils souhaitent y participer.

Pensez Frais Péninsule acadienne a été mis sur pied par le Réseau de sécurité alimentaire de la Péninsule acadienne, un organisme chapeauté par le Réseau d’inclusion communautaire de la P.A. L’initiative existe déjà ailleurs dans la province, dont dans la région Chaleur, à Miramichi et à Fredericton.

Selon Stéphanie Godin, diététiste et coordinatrice du Réseau de sécurité alimentaire, l’objectif est de vendre des produits à bon prix.

«Dans le fond, on achètera directement des fermiers, en grande quantité, ce qui va nous permettre d’avoir un meilleur prix. On ne fait aucun profit. On vend vraiment au prix que ça nous a coûté.»

Elle croit aussi que le projet va favoriser la santé et le mieux-être de la population et il permettra de développer de saines habitudes alimentaires.

«Quand on mange plus de fruits et légumes, on y prend goût. C’est aussi une façon d’encourager les gens à en acheter plus souvent.»

Le programme a vu le jour grâce à des partenariats avec différents organismes communautaires, dont la Coopérative de Lamèque et la Paroisse Saint-Pierre, qui regroupe les églises des îles Lamèque et Miscou.

Les paniers seront préparés par des membres de La Ruche, un organisme qui vient en aide aux personnes à besoins spéciaux.

Jackie Plourde, adjointe en pastorale à la Paroisse Saint-Pierre, se dit emballée de collaborer à l’initiative.

«Quand on m’a approché pour ce projet, je leur ai offert notre cuisine communautaire et notre salle paroissiale. Les gens de La Ruche vont travailler avec mon équipe de la pastorale pour préparer les sacs de fruits et légumes.»

Il est possible de s’inscrire jusqu’au 9 avril en se rendant à la Paroisse Saint-Pierre à Lamèque. Par la suite, les inscriptions auront lieu lors de la distribution des sacs de nourriture.