Le marché du bois au N.-B., un combat à armes inégales

Les propriétaires de lots boisés privés se disent désavantagés face aux grandes entreprises forestières. Selon eux, le système actuel ne leur permet pas d’obtenir une juste valeur marchande pour leur bois.

Au Nouveau-Brunswick, 51 % des forêts sont sur les terres de la Couronne et 18 % sont la propriété directe de grandes compagnies. Quatre multinationales détiennent des permis pour gérer les 3,4 millions d’hectares de forêts publiques et acheter le bois de la Couronne: JD Irving, Fornebu Lumber, Twin Rivers Paper et AV Group.

29 % des forêts représentent des boisés privés, partagés entre 42 000 petits propriétaires. Votée en 1982, la Loi sur les terres et forêts de la Couronne exigeait que le bois provenant de ces propriétaires de lots privés soit la source primaire d’approvisionnement. Autrement dit les moulins n’avaient accès au bois des terres de la Couronne que comme source secondaire.

Cependant, ce système a été modifié en 1992 pour faire des terres publiques le fournisseur d’un volume garanti alors que les boisés privés sont devenus une «source d’approvisionnement proportionnel».

En 2014, le gouvernement Alward a porté un nouveau coup aux petits propriétaires en autorisant une augmentation de 21% des allocations de coupes sur les terres de la Couronne. L’industrie forestière a alors pu récolter 660 000 mètres cubes de bois supplémentaires par année dans les forêts publiques.

Michel Soucy, professeur d’économie forestière à l’Université de Moncton, constate que cette stratégie a poussé le prix de la ressource à la baisse.

«Si le gouvernement met en vente de grands volumes de bois des terres publiques, les usines ont moins besoin des boisés privés pour fonctionner, et peuvent offrir un prix moins élevé», explique-t-il.

«La prépondérance du bois des terres de la Couronne crée un accès inégal au marché au N.-B. plutôt qu’un marché libre, écrivait déjà le professeur en 2014 dans la revue Naturaliste du NB. Lorsque la demande est faible, comme durant la récente crise forestière, les prix pour le bois des boisés privés descendent plus rapidement et à des niveaux plus bas que ce à quoi l’on s’attend dans un marché libre.»

Le président de la fédération des propriétaires de lots boisés du N.-B., Rick Doucett, estime que les cadeaux faits à l’industrie ont fragilisé la position des petits propriétaires.

«Le problème, c’est qu’en allouant autant de bois des forêts publiques, il devient difficile de négocier un prix juste pour les propriétaires de lots boisés privés», avance-t-il.

Résultat, les prix sont aujourd’hui sensiblement au même niveau que dans les années 1990.

«Je n’ai pas investi depuis plusieurs années pour la construction de routes, l’achat de nouveaux équipements, ou de nouvelles terres, déplore M. Doucett. Des centaines d’emplois ont été perdus à cause de cette pression pour des prix bas. Les gens fuient le secteur.»

Effritement du système de mise en marché

Selon la loi de 1992, les transactions entre l’industrie et les propriétaires devaient se faire par l’entremise des sept offices de commercialisation régionaux, chargés de négocier les prix. La création de ces organismes avait pour but de donner une voix plus forte aux propriétaires de lots privés.

Par la suite, le gouvernement McKenna a modifié la loi pour permettre aux compagnies forestières d’acheter du bois directement des propriétaires. Plusieurs entreprises ont alors profité de cette possibilité pour contourner les offices de commercialisation.

C’est notamment le cas du géant JD Irving qui n’achète plus de bois de l’Office de vente des produits forestiers du sud du N.-B. depuis 2012. La forestière privilégie les négociations individuelles avec les propriétaires, le volume et le prix sont fixés par le biais de contrats sur mesure.

Contactée par l’Acadie Nouvelle, la porte-parole de JDI fait valoir que cette pratique a permis au groupe d’assurer un approvisionnement constant et fiable, mais aussi de tripler ses achats de bois issus des lots privés. Un record de 860 000 mètres cubes a été établi l’an dernier.

«Les contrats que nous concluons avec des fournisseurs de bois privés offrent des avantages mutuels et des engagements qui nous ont aidés à réaliser ces améliorations en volume, écrit Mary Keith. Toutes les transactions que nous faisons se font entre un acheteur et des vendeurs consentants, ce qui assure un marché libre et concurrentiel.»

En réalité, la concurrence est loin d’être libre et parfaite au Nouveau-Brunswick, rétorque Michel Soucy.

«Il y a des grosses différences dans les forces de marché, car il y a très peu d’usines et beaucoup de petits producteurs. Les acheteurs ont donc beaucoup de pouvoir.»

Cette façon de procéder a réduit l’influence des vendeurs, ajoute le professeur.

«Les industriels ne se réjouissent pas de l’existence des offices de commercialisation, ça donne un pouvoir additionnel aux propriétaires de boisés lors de la mise en marché. Si les offices de vente n’ont pas de pouvoir réel, ça peut affaiblir la force de groupe de boisés privés.»

David contre Goliath

Les petites entreprises forestières et les propriétaires ne font pas le poids à la table de discussion concernant les questions forestières au Nouveau-Brunswick, exprime Rick Doucett.

«Les plus gros joueurs font un travail de lobbying acharné et très efficace pour défendre leurs intérêts, dit-il. Les autres acteurs de l’industrie forestière n’ont pas les ressources pour influencer le gouvernement à un tel niveau.»

Pour le représentant des propriétaires de boisés privés, le gouvernement est trop réticent à l’idée de contrarier une industrie qui emploie plusieurs milliers de personnes.

«Quand les gouvernements essaient de faire des changements pour rendre les marchés plus équitables, on parle de fermer les moulins et de mettre des centaines de personnes au chômage. Ça effraie les politiciens», affirme M. Doucett.

En 2012, le Groupe de travail sur les forêts privées soulignait déjà la difficulté de la province à jouer le rôle d’arbitre.

«L’Association des produits forestiers soutient que si la Couronne exerçait son pouvoir d’exiger qu’ils achètent une proportion de leur bois auprès des propriétaires de lots boisés privés à un prix supérieur au taux actuel, les usines seraient menacées», peut-on lire dans le rapport.