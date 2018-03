Pas de 2e centrale hydroélectrique à Grand-Sault

Énergie NB n’ira pas de l’avant avec son projet de construction d’une nouvelle centrale électrique à Grand-Sault.

La société de la Couronne étudiait de près depuis plusieurs mois la possibilité de mener à terme ce projet d’une nouvelle centrale électrique d’une capacité de production de 100 mégawatts et qui serait situé à proximité de la centrale déjà existante.

«Nous avons effectué des études préliminaires et préparé des estimations de coûts. Il a été déterminé qu’en vertu des exigences des besoins du portefeuille d’énergies renouvelables, l’expansion n’est pas requise pour l’instant, mais nous continuerons d’examiner cette possibilité pour les besoins futurs», a expliqué Marc Belliveau, porte-parole d’Énergie NB.

Celui-ci a indiqué que la décision de la société de la Couronne n’avait absolument rien à voir avec le contrat récemment octroyé par l’État du Massachusetts à Hydro-Québec et un partenaire américain pour l’approvisionnement de 1200 mégawatts pendant 20 ans.

Énergie NB avait l’option de participer à Atlantic Link en tant qu’investisseur minoritaire dans l’appel d’offres de Emera, qui n’aura finalement pas été retenu par l’État américain.

Bien que déçu par l’annonce d’Énergie NB, le maire de Grand-Sault estime que le projet ne sera pas abandonné pour autant, mais simplement retardé de quelques années.

«C’est certain que l’on aurait aimé que ce projet se réalise plus vite que plus tard. Il y a quand même un plan b voulant qu’Énergie NB puisse produire plus d’énergie verte à l’intérieur de la province. La centrale de Grand-Sault sera alors l’endroit idéal pour le faire», a affirmé Marcel Deschênes.

«J’ignore si ce sera retardé de deux ou quatre ans, ce n’est pas un non définitif et une simple question de temps».

Il y a quelques mois, la haute direction d’Énergie NB affirmait que la nouvelle centrale projetée permettrait d’accroître la capacité de la société à fournir de l’électricité aux clients du Nouveau-Brunswick et en offrir à des clients en Nouvelle-Angleterre.

Le projet d’une nouvelle centrale électrique permettrait de plus de réduire l’émission de gaz à effet de serre dans la province.

Dans ses besoins à long terme en matière d’énergie propre, Énergie NB devra d’ici 2020 consacrer 40 pour cent de ses ventes d’électricité dans la province à partir de sources renouvelables.