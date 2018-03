Un projet de prévention du suicide sera implanté dans le nord-ouest du N.-B.

Souhaitant faire de la prévention du suicide une priorité en matière de santé, le gouvernement provincial investira 400 000$ dans un projet pilote communautaire qui sera implanté dans le nord-ouest du N.-B.

La province mettra de l’avant ce projet en s’appuyant sur l’initiative nationale Enraciner l’espoir, mise en œuvre par la Commission de la santé mentale du Canada.

«On cherchait une région qui est unique avec son profil socio linguistique. Il y a aussi beaucoup de gens au Nord-Ouest qui ont cette cause à coeur et qui étaient prêts à embarquer dans un projet novateur et intéressant», a expliqué le ministre de la Santé, Benoît Bourque.

De passage mardi à Edmundston, le ministre Bourque a indiqué que le projet relevant du Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles se déroulera sur une période de cinq ans.

Son implantation se fera dans les régions d’Edmundston, de Grand-Sault et de Saint-Quentin.

L’initiative Enraciner l’espoir s’articule principalement autour de cinq domaines d’intervention: la formation des intervenants, la sensibilisation du public, la restriction des méthodes de suicide, le soutien spécialisé et la recherche en prévention.

«C’est clair que l’on cherche à réduire le taux de suicide, c’est l’objectif final. On cherche aussi à mieux comprendre et traiter le phénomène», a ajouté le ministre de la Santé.

De l’avis de Benoît Bourque et de plusieurs experts en santé mentale, dans bien des cas, il est tout à fait possible de prévenir le suicide.

«Mais il faut se rendre à l’évidence, il reste encore du chemin à faire», a tenu à affirmer Michel Rodrigue, le vice-président, rendement organisationnel et affaires publiques de la Commission de la santé mentale du Canada.

Selon lui, il y a lieu de mettre en place de meilleures ressources en santé mentale et des campagnes de sensibilisation qui permettraient en deux ans de faire chuter le taux de suicide jusqu’à 20%.

«Il faut porter une attention particulière aux endroits où les gens se suicident, mettre des barrières et limiter l’accès aux médicaments. Les professionnels de la santé ont une certaine responsabilité, tout comme les enseignants et les coiffeurs qui sont des gens de la communauté qui peuvent diriger les personnes à risques au bon endroit avec un peu de formation», a ajouté Michel Rodrigue.

Tous les intervenants s’entendent sur le fait que les Néo-Brunswickois doivent à tout prix tirer profit des ressources en santé mentale qui sont disponibles dans la province.

«La maladie mentale ne choisit pas ses hôtes selon leur âge, leur sexe ou encore leur condition sociale. Voilà pourquoi il est important de laisser de côté la stigmatisation et les jugements sociétaux qui font entrave au rétablissement d’une personne », a pour sa part lancé Rino Lang, directeur régional des Services de la santé mentale aux adultes et du traitement des dépendances pour le Réseau de santé Vitalité.