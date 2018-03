Beaubassin-Est: une conseillère remet sa démission

La conseillère du quartier 4 de la Communauté rurale de Beaubassin-Est (CRBE), Sophie Landry, a remis sa démission plus tôt cette semaine.

«Oui, c’est confirmé», a précisé la mairesse suppléante, Susan Cormier.

La conseillère a remis sa démission à Mme Cormier tout juste avant la réunion de lundi. Elle n’a laissé aucune explication.

«C’est très simple. C’est l’avis d’une démission, mais on n’a pas de détail de son côté. Zéro détail. Elle ne nous a rien dit encore», a indiqué la mairesse suppléante.

Le maire Ronnie Duguay étant en vacances à l’extérieur du pays, le conseil municipal a préféré attendre qu’il soit avisé avant de communiquer au public la démission de la conseillère du quartier 4.

«Elle a déposé sa démission tout juste avant la réunion publique. Il a fallu se référer à la l’administration et il a fallu du temps pour évaluer», a ajouté Mme Cormier.

Des élections municipales partielles auront lieu le 14 mai dans 15 municipalités du Nouveau-Brunswick. Beaubassin-Est n’est pas pour l’instant dans cette liste. La date limite pour soumettre sa candidature à ces élections partielles est le 20 avril.

Sophie Landry a été au centre de quelques controverses lors de son passage au conseil municipal de la CRBE. Elle était entre autres l’une des membres du comité ad hoc qui a recommandé de mettre fin aux questions du public durant les réunions.

«On n’essaie pas d’enlever la parole des gens, on essaie de structurer ça pour que ce soit plus constructif et mieux géré. Si on sait à l’avance quels sont les questions et les points dont les gens veulent discuter, on peut se préparer», avait-elle avancé en octobre 2017.

Elle a aussi été accusée d’avoir utilisé son statut de conseillère municipale pour intimider des citoyens, selon le récit de Gilles LeBlanc. Une plainte a bien été déposée au conseil municipal. Le maire y a répondu 42 jours plus tard, qualifiant l’affaire de «malentendu entre voisins».

Le conseiller André Bourque a aussi accusé la conseillère de vouloir piper les dés dans le processus de sélection d’une nouvelle personne à la direction générale de la municipalité.

Mme Landry était membre d’un comité ad hoc, avec le maire, chargé d’évaluer les candidatures au poste.

Une pétition réclamait par ailleurs l’embauche d’un expert en ressources humaines pour s’assurer que le processus d’embauche soir impartial. Le conseil municipal a acquiescé à cette demande, lors de la réunion de lundi, par un vote unanime.

Sophie Landry n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue.