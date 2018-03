CMA 2019: c’est le temps pour les familles de s’inscrire

Le Congrès mondial acadien 2019 approche à grand pas et les familles intéressées à se réunir dans le cadre de l’événement ont intérêt à s’inscrire rapidement.

Dans le cadre d’une réunion d’information qui s’est déroulée à Pubnico, à l’Île-du-Prince-Édouard, au début du mois, la coordonnatrice des réunions de famille, Yvette Bourque, a invité les familles à ne pas manquer le bateau.

«Nous aimerions que les organisateurs communiquent avec nous le plus vite possible. Nous comprenons qu’il y a beaucoup de détails à régler, mais plus vite vous pouvez afficher vos dates et détails pour l’inscription, le mieux ce sera. Il ne faut pas attendre à la dernière minute. Les gens viennent de loin pour ces réunions, ils devront trouver du logement. Et à cette période de l’année, ça pourrait être difficile», a insisté Yvette Bourque.

Dans la salle, il y avait des représentants de la famille Haché-Gallant ainsi que des représentants de la famille Buote.

Les familles qui s’inscrivent figurent sur une liste, bien visible sur le site web du CMA, dans la section famille. Au fur et à mesure que les familles feront parvenir leurs informations, les frais et les modalités d’inscription, ainsi qu’une ébauche de programmation, les documents seront mis en lien sous le nom de famille correspondant, pour que les gens puissent s’inscrire.

Les familles n’ont pas besoin de faire des formulaires d’inscription ni de se soucier d’avoir un site capable de faire des transactions financières. Le CMA se charge de cela.

Certaines familles sont regroupées en organisme incorporé. Cela facilite les questions d’assurance, mais ce n’est pas la seule raison. Le CMA accorde une aide financière de 500$ aux familles qui se réunissent, mais remet cet argent seulement à des groupes incorporés.

«On ne vous laissera pas dans la misère. Il vous suffira de faire votre demande par un partenaire qui est incorporé», a insisté Yvette Bourque.

D’ici quelques semaines, croit Yvette Bourque, le CMA sera en mesure de dévoiler l’endroit qui servira de «Carrefour de rassemblements de familles», une nouveauté en 2019. Ce centre pourra accueillir des réunions plus petites et fournira un système de son, une petite estrade et d’autres commodités, pour faciliter l’organisation. Il y aura un «Carrefour» à l’Île-du-Prince-Édouard et un autre au Nouveau-Brunswick.