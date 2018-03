Journaux: il faut une aide d’urgence, disent les conservateurs

Les députés conservateurs demandent une aide d’urgence pour les médias des communautés de langue officielle en situation minoritaire

Les députés et membres du Comité permanent des langues officielles, Alupa Clarke, Sylvie Boucher et Bernard Généreux, demandent au gouvernement fédéral d’agir immédiatement pour sauver les médias en difficultés.

«Mercredi, des intervenants sont venus témoigner devant le Comité permanent des langues officielles. Ils nous ont affirmé que les médias communautaires sont ni plus ni moins qu’à l’agonie. Les députés conservateurs qui siègent à ce comité ont déposé une motion qui requiert du gouvernement canadien qu’il vienne en aide financièrement et de façon urgente afin d’éviter la fermeture imminente de plusieurs médias communautaires francophones hors Québec et de médias communautaires anglophones au Québec.»

Les libéraux refusé de voter sur la motion conservatrice.

«Les médias locaux jouent un rôle central dans la vie des petites communautés. Encore plus important dans les communautés de langues officielles en situation minoritaires, où ils maintiennent la vitalité de la langue et favorisent le sentiment d’appartenance. Sans ces médias, la survie même de ces communautés est en péril. »