Projet de terrain de camping près du Pays de la Sagouine

La municipalité de Bouctouche pourrait donner le feu vert au développement d’un terrain de camping près du Pays de la Sagouine. Selon le maire, l’espace a le potentiel de devenir un terrain de 75 lots.

Des promoteurs immobiliers ont approché le conseil municipal concernant la possibilité de développer une propriété de la Ville située au sud du Pays de la Sagouine.

La municipalité a acheté le lot de terre il y a plus de 20 ans, à l’époque où Raymond Duplessis était maire. Les élus du temps souhaitaient que l’espace, qui s’étend du stationnement sud du Pays de la Sagouine au chemin Ryan, devienne un jour un terrain de camping.

«C’est un assez gros terrain. On avait fait un croquis dans le temps de M. Duplessis et il pourrait y avoir environ 75 lots pour roulottes», mentionne le maire Roland Fougère.

M. Fougère affirme qu’un terrain de camping serait un atout pour le Pays de la Sagouine. Depuis l’ouverture de la Terrasse à Hert, l’été dernier, le site touristique est un lieu de rencontre hebdomadaire incontournable pour les gens de la grande région.

«Avec la Terrace à Hert, ç’a fait boule de neige. Tout le monde s’en va au Pays de la Sagouine le vendredi soir. Mais certains prennent quelques verres, et là, il faut trouver un conducteur. Avec un terrain de camping, on serait juste à côté. Ça serait assez près pour marcher.»

La vente ou la location du terrain pourrait aussi attirer des familles dans la région, en plus de générer des revenus pour la municipalité.

M. Fougère a préféré ne pas dévoiler le nom des promoteurs, craignant nuire au processus alors qu’il est toujours au stade préliminaire.

Il affirme que son équipe est en réflexion par rapport aux démarches à suivre.

«Il y a des discussions. Quant à savoir si on parle d’un terrain de camping, d’une zone résidentielle, ou autre chose… Je ne peux pas encore dire. On est en réflexion et en discussion avec le promoteur.»

Le projet pourrait dépendre de la volonté du promoteur à investir dans l’infrastructure nécessaire pour brancher le site au système d’eau et d’égouts de la ville. Selon M. Fougère, la municipalité n’aurait «malheureusement pas l’argent pour ça».

En février, le conseil municipal a modifié son arrêté de zonage afin d’ajouter la définition de «terrain de camping» à sa zone «services communautaires».

Le lot en question devra obtenir ce statut avant qu’un terrain de camping y soit construit. Une telle modification de zonage ferait l’objet de réunions publiques.