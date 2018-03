Le prix élevé du crabe restera élevé

Le 39e Congrès de l’Union des pêcheurs des Maritimes a eu lieu à Moncton, mercredi et jeudi. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Un analyste de l’industrie des fruits de mer a de bonnes nouvelles pour pêcheurs de crabe des neiges et ceux qui dépendent de cette pêche. Les prix élevés seront probablement de retour cette année, et la demande grandissante en Chine pourrait faire hausser la valeur à long terme.

«Les prix sont vraiment, historiquement, très très élevés. Et nous nous attendons que cela continue.»

C’est avec ces mots que John Sackton, fondateur de Seafoodnews.com et analyste ayant plus de 40 ans d’expérience dans le domaine, a commencé sa présentation sur le crabe des neiges, jeudi, au congrès annuel de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Le prix du crabe de 5 à 8 onces a commencé la saison 2017 sur le marché à 7,50$ la livre selon la firme Urner Barry, un niveau près de 2$ plus haut qu’en 2015. Par la fin de la saison, il avait atteint 8,50$, sommet auquel il est demeuré pendant plusieurs mois.

M. Sackton s’attend à ce que les prix restent élevés en 2018.

«C’est un produit sauvage qui a un stock en déclin. Il n’y a pas d’élevage. Il y a plus d’acheteurs dans le monde qui se font compétition. Et depuis quelques années, les acheteurs réagissent à ce qu’ils perçoivent comme une pénurie», explique-t-il, ajoutant que plusieurs régions ont vu un déclin de la ressource alors qu’elle est demeurée stable dans le golfe du Saint-Laurent.

Selon M. Sackton, la demande au Japon continue d’exercer une pression vers le haut sur le prix. De plus, il y a des signes comme quoi les consommateurs chinois s’intéressent de plus en plus au crustacé.

«Si on va sur les sites de commerce électronique chinois, on commence à voir qu’ils vendent le crabe des neiges congelé, comme ils le font depuis un certain temps pour le homard.»

Si la tendance se maintient, la Chine pourrait finir par avoir «un très grand impact sur la demande».

«Voilà pourquoi je pense que l’avenir à long terme est positif.»

Suspension de la certification MSC: peu d’impact en 2018

M. Sackton ne croit pas que la suspension de la certification durable du Marine Stewardship Council (MSC) aura un impact important sur l’industrie en 2018. Elle pourrait même être sans conséquence à plus long terme si les crabiers prouvent qu’ils ont pris des mesures qui réduisent la mortalité de la baleine noire de l’Atlantique Nord, espèce menacée d’extinction.

«Ce produit (le crabe des neiges) ne va pas en Europe. S’il allait en Europe, ça serait une différente histoire. Mais le Japon reste indifférent. Les Japonais mangent les baleines: ils ne sont pas frustrés à propos des décès.»

«Quant aux acheteurs américains, ils supportent la certification du MSC, mais ils n’y sont pas attachés à tout prix. Ce qui les intéresse, c’est de savoir qu’on règle le problème. Si les vendeurs canadiens assurent les acheteurs américains qu’ils prennent des mesures efficaces, ils vont l’accepter pour 2018.»

La pêche au crabe des neiges dans le golfe du Saint-Laurent sera lancée en mi-avril, selon la fonte des neiges.