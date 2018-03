Sugarloaf: pas de réparation au télésiège d’ici l’arrivée du tout nouveau «quatre places»

Un problème majeur survenu le week-end dernier au télésiège du centre de ski Sugarloaf d’Atholville force la direction à le fermer complètement pour le reste de la saison.

Ce pépin technique, attribuable à des composantes électroniques, ne pouvait tomber plus mal. C’est que les conditions d’enneigement au sol sont exceptionnelles, les températures idéales et les amateurs de glisse sont jusqu’ici rendez-vous.

Bref, tout était en place pour une excellente fin de saison. Jusqu’à ce que surviennent deux incidents, samedi dernier. D’abord un bris important au moteur du remonte-pente secondaire (T-Bar rouge), puis un problème électrique persistant du côté du télésiège.

La direction du centre vient d’ailleurs d’annoncer que ces deux commodités ne seront plus fonctionnelles d’ici la fin des activités du centre, prévue le 1er avril. Seuls le T-Bar principal et le remonte-pente pour débutant demeureront en service.

«On a tenté de régler le problème, mais à ce stade, on n’est pas en mesure d’assurer la fiabilité du système à 100%. On ne veut donc pas courir de chance, le télésiège restera fermé. Je me console en me disant qu’au moins ça survient à la toute fin de la saison et non au début, en décembre», explique Greg Dion, directeur du parc Sugarloaf.

Étant donné ce désagrément, le centre proposera ses billets à moitié prix. «Et si on voit que les gens ne sont pas au rendez-vous en fin de semaine, on pourrait bien tout simplement écourter la saison et fermer le tout ce dimanche», précise M. Dion qui n’avait d’ailleurs pas en tête de demander une extension de saison au ministère en dépit des superbes conditions de ski.

«On l’a fait trois fois au cours des derniers 10 ans et chaque fois, les amateurs ne sont pas là. Quand le printemps arrive, les gens ne pensent plus au ski, même si les pentes sont encore belles», dit-il.

Investissement en vue

Mais pourquoi ne pas investir dans la réparation du télésiège? Après tout, ceux-ci doivent servir durant l’été pour la remontée des vélos de montagne.

C’est qu’en fait, tout le système doit être entièrement démonté dès le début avril afin de paver la voie à l’installation d’un tout nouveau remonte-pente à quatre places.

L’annonce officielle n’a pas encore été effectuée par le gouvernement. Qu’à cela ne tienne, il s’agit de l’un des secrets les moins bien gardés au Restigouche.

Invité à confirmer la nouvelle, le directeur du parc s’est fait plutôt évasif.

«Je ne suis pas inquiet. Nous aurons un système de remontée en place pour notre saison de vélo de montagne», a-t-il promis sans dévoiler plus de détails les plans.

M. Dion a plutôt redirigé notre appel vers son patron – le ministère du Tourisme et parc – pour plus de détails. Celui-ci n’a pas encore retourné nos appels.

Le député de la circonscription où se situe le parc, le ministre Gilles LePage, n’a pas voulu confirmer l’investissement de son gouvernement. Toutefois, il a tenu à assurer les skieurs qu’il était un ardent défenseur du projet d’un nouveau système de télésièges pour le parc.

«Je comprends que c’est extrêmement décevant pour les skieurs et les planchistes de devoir terminer la saison sans le télésiège. Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture est au courant de la situation concernant les remontées mécaniques. Il est en constante communication avec l’administration du parc à propos de ce dossier. Cependant, il est impossible pour l’instant d’élaborer sur le sujet», a souligné le ministre, se disant par ailleurs convaincu que de bonnes nouvelles sont à venir.

Qu’à cela ne tienne, selon une autre source proche du parc, le télésiège principal sera bel et bien démonté dès la fin de la saison, tout comme le T-Bar situé à ses côtés. Les deux remontées ne seront ainsi pas conservées en guise de système d’appui puisque jugées trop coûteuses en terme de fonctionnement et d’entretien.

Cet investissement à venir du gouvernement provincial constituera le troisième projet majeur, en l’espace de quelques mois, au centre de ski restigouchois.

On se souviendra en effet que l’on a annoncé – et depuis installés – une série de tours à neige sur certaines pentes, une promesse vieille d’une trentaine d’années qui s’est finalement concrétisée. Également en début de saison, on a doté le parc d’une toute nouvelle dameuse.